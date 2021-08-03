21:19, Вчора

У 2014 році два полковники були готові доставити Аксьонова із Криму в Київ – ексглава СБУ Силові структури були готові відбивати агресію РФ, сказав Ігор Смешко

У 2014 році під час анексії Криму два полковники були готові почати бойові дії, захопити й доставити до Києва нинішнього главу окупаційної адміністрації півострова Сергія Аксьонова, проте так і не дочекалися відповідного наказу.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко.

"У 2014 році були професіонали, вони хотіли й були готові, вони прийшли й задекларували, що були готові негайно почати бойові дії. Силові структури за перші 4 дні привезли б у Київ Аксьонова разом з Константіновим (нинішній спікер "парламенту" анексованого Криму Володимир Константінов – ред.). Я знаю, про що я кажу, я особисто вів переговори в той час з одним із представників керівної коаліції вночі. Два бойові полковники прийшли й сказали: давайте наказ, ми це зробимо. І було запропоновано створювати комітет на громадських засадах. Все, що вони просили – наказ і підтримку обладнанням, зброєю. Люди були готові", - розповів він.

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Як зазначив Смешко, "нічого не дали, тому що вони ділили портфелі, і казали: ну що, ви не можете самі знайти зброю".

"І коли генерал армії Віталій Радецький сказав: я готовий негайно провести мобілізацію і розгорнути… Він знав, як це робити. Йому сказали: ми не можемо шанованого адмірала ображати, тільки його призначили. Боягузтво, некомпетентність і налаштованість не на виконання Конституції та законів України, а на особисте перебування при владі й збагачення", - підкреслив ексглава СБУ.

Нагадаємо, кримський політик-колабораціоніст Сергій Аксьонов у 2014 році був незаконно проголошений новим прем'єр-міністром Криму і сприяв анексії півострова Росією.

В Україні відносно Аксьонова було порушено кримінальне провадження в частині 1 статті 109 КК (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

Раніше ексголова Генеральної прокуратури Святослав Піскун в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія готова розв’язати Третю світову війну, аби не віддавати Крим.

"У нас така ситуація, що є країна-сусід, яка є агресором, яка не допускає, щоб на територію Криму без її дозволу заходили інші кораблі. Вони вважають Крим своєю територією. І я думаю, що якби ми зробили щось, що зачіпає ситуацію щодо кордонів України в Криму, то могла б розв’язатися дуже небезпечна військова інтрига, яка могла б перерости й у військовий конфлікт... Росіяни показують, що вони заради Криму готові розпочати Третю світову війну. Вони готові, треба це розуміти, що вони Крим захищатимуть усіма можливими способами, їх ніщо не зупинить", - сказав він.