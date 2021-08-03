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Загадкова смерть білоруського опозиціонера Шишова: перші версії й думки експертів В Україні не вірять у самогубство активіста

Загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова, якого знайшли повішеним в одному з київських парків, викликала великий резонанс в Україні. Багато експертів сходяться на думці, що Шишова було вбито, і що злочинці інсценували самогубство, щоб замести сліди.

Зокрема, член Координаційної ради білоруської опозиції Валерій Мацкевич назвав смерть активіста "навмисним цинічним вбивством".

"На мою думку, це вбивство, навмисне вбивство, цинічне вбивство. Про це говорить низка чинників, його стан, зламаний ніс, ймовірно, він чинив опір. Я впевнений, що це вбивство з двома цілями: залякати білорусів, що очевидно не вдасться, і якимось чином вплинути на ефективність роботи діаспори, що, я також впевнений, не вдасться, оскільки це тільки згуртовує і налаштовує на подальший опір", - сказав політик.

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі, коментуючи загибель активіста, заявив, що білоруський режим діє в стилі президента Росії Володимира Путіна.

"Це все дуже жахливо. Зараз у Білорусі стиль такий, як стиль Путіна - політичних опонентів вбивати, щоб всім іншим не кортіло. Так, у Києві небезпечно, я можу це підтвердити. Я сподіваюся, що ця ситуація зміниться", - сказав політик.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав пошук вбивць Шишова випробуванням для України.

"Хто довірятиме нам, якщо у нас вбивають керівників білоруської опозиції? Чи можемо ми довіряти самі собі та своїм спецслужбам?.. Для нас це також і тест - на здатність знайти вбивць і замовників, а головне - захистити нас і наших друзів. Можна скільки завгодно говорити про досягнення до 30-ї річниці Незалежності, але безпека - це ключова основа державності", - підкреслив Клімкін.

Білоруська опозиціонерка Тетяна Мартинова заявила, що Віталія Шишова ліквідували спецслужби як найбільш доступну жертву.

"Історія про те, що створено команду, яка буде ліквідувати лідерів думок і діаспор за кордоном - це ще зимова історія, коли про це відкрито говорив начальник ГУБОЗ відморозок Карпенков. Він просто заявив, що "ми знаємо, де ви, ми вас всіх дістанемо". Але ми всі сприймали це як браваду. Я вважаю, що Віталій обраний жертвою тому, що це була найлегша мішень. Жити на околиці Києва, бігати в лісосмузі - це просто подарунок спецслужбам. Ну і плюс це глава "Білоруського дому", все зійшлося", - сказала Мартинова.

Ексначальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що якщо смерть Віталія Шишова була насильницькою, замаскувати її під самогубство складно.

"Насамперед треба подавити волю до опору, тобто людина в будь-якому разі буде опиратися. Це або будуть ознаки тілесних ушкоджень, або ознаки якоїсь отруйної речовини, що встановлює судово-медична експертиза. Тобто ознаки, як перебивали опір людини, однозначно будуть встановлені. Головне – якісно провести судово-медичну експертизу, відповідні гістологічні дослідження… Зокрема, та ж сама мотузка, якої він не брав з собою і не міг десь взяти, теж може бути одним з непрямих доказів", - сказав він.

Громадський активіст, переселенець з Білорусі Валерій Слепухін розповів, як переселенці з Білорусі відреагували на смерть Шишова:

"У багатьох чатах говорять, що тут небезпечно, багато рекомендують їхати якомога далі - до Польщі або Литви. Але багато білорусів тут відчувають комфорт і близькість культури, тому залишаються. Безпека в стані гібридної війни, яку веде Україна... складно сказати, що тут безпека. Але багато білорусів відчували себе тут значно легше, ніж у Білорусі. Я сподіваюсь, що не буде масового відтоку білорусів, які знаходяться в Україні. Але це буде потужний поштовх, щоб люди емігрували далі".

Член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Курейчик висловив побоювання, що тепер Олександр Лукашенко зможе вбивати неугодних йому українських, польських і литовських політиків.

"Якщо виявиться, що це вбивство пов'язане з білоруськими спецслужбами, - то Білорусь фактично вийшла за межі своєї юрисдикції, в терористичну діяльність. Це означає, що спецслужби можуть вбивати не тільки безпосередніх опонентів режиму з білоруського середовища, але цілком можливо, що вони можуть також вбивати й українських, польських, литовських політиків, які ведуть неправильну, на думку Лукашенка, лінію. Дається індульгенція на вчинення політичних вбивств, це якісно новий рівень небезпеки, яка виходить від Білорусі", - сказав Курейчик.

Нагадаємо, голову громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Напередодні ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.