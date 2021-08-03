17:32, Сьогодні

Приятель Шишова про його загибель: основний мотив - політичний Валерій Слепухін розповів, як білоруські переселенці сприйняли звістку про загибель активіста

Загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова є вбивством з політичних мотивів.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" приятель загиблого Шишова - громадський активіст, переселенець з Білорусі Валерій Слепухін.

"Основний мотив був політичний, оскільки в особистому житті у нього питань не було... Він вів абсолютно адекватний спосіб життя, і ніщо не свідчило про те, що можуть бути певні труднощі... Я сподіваюсь, що вбивці будуть знайдені, але поки не знаю, чи буде це можливо", - сказав він.

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Слепухін розповів, як переселенці з Білорусі відреагували на смерть Шишова:

"У багатьох чатах говорять, що тут небезпечно, багато рекомендують їхати якомога далі - до Польщі або Литви. Але багато білорусів тут відчувають комфорт і близькість культури, тому залишаються. Безпека в стані гібридної війни, яку веде Україна... складно сказати, що тут безпека. Але багато білорусів відчували себе тут значно легше, ніж у Білорусі. Я сподіваюсь, що не буде масового відтоку білорусів, які знаходяться в Україні. Але це буде потужний поштовх, щоб люди емігрували далі".

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Нагадаємо, главу громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Напередодні ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.