16:47, Сьогодні

Ексслідчий про загибель Шишова: є ознаки, що до цієї смерті причетні інші Щоб встановити істину, необхідно перевірити максимальну кількість версій, зазначив Сергій Горбатюк

Загибель голови громадської організації "Білоруський дім" Віталія Шишова має ознаки навмисного вбивства. Якщо смерть була насильницькою, замаскувати її під самогубство дуже складно.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексначальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

"На початку розслідування, щоб досягти результатів і встановити істину, необхідно висунути максимальну кількість версій, їх якісно відпрацювати, і після того ми можемо маніпулювати не здогадками, а точною інформацією… Без сумніву, крім самогубства, відпрацьовується версія про навмисне вбивство. Саме першочергові слідчі дії дадуть розуміння - є ознаки вбивства, чи немає. В першу чергу, звичайно, це й огляд події, і судово-медичне дослідження. Воно чітко скаже, чи були сторонні люди, чи допомагали цій смерті, чи вона настала внаслідок самогубства. Але на сьогодні є достатньо ознак того, що до цієї смерті можуть бути причетні інші особи", - зазначив він.

Читайте також: "Це в стилі Путіна": Саакашвілі про загибель білоруського опозиціонера

Коментуючи версію щодо причетності до загибелі Шишова спецслужб Білорусі, ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив:

"Сама версія про причетність може існувати, враховуючи появу нещодавно плівок, які стосувалися Шеремета – записи розмов працівників КДБ, які говорили, що треба стосовно нього вжити заходів за вказівкою керівництва держави. Це доводить, що така версія має право на життя і повинна досліджуватись".

На запитання, чи можна повністю приховати сліди, якщо це вбивство, Горбатюк відповів:

"Насамперед треба подавити волю до опору, тобто людина в будь-якому разі буде опиратися. Це або будуть ознаки тілесних ушкоджень, або ознаки якоїсь отруйної речовини, що встановлює судово-медична експертиза. Тобто ознаки, як перебивали опір людини, однозначно будуть встановлені. Головне – якісно провести судово-медичну експертизу, відповідні гістологічні дослідження… Зокрема, та ж сама мотузка, якої він не брав з собою і не міг десь взяти, теж може бути одним з непрямих доказів".

Читайте також: Шишов був обраний жертвою команди ліквідаторів - білоруська опозиціонерка

Нагадаємо, главу громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Напередодні ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.