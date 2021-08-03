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У Кличка пояснили, хто отримає перепустку на транспорт у Києві в разі локдауну Влада столиці не виключає можливості жорсткого карантину

Жителі Києва зможуть подавати заявки на сайт Київської міської державної адміністрації для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок жорсткого локдауну через коронавірус. На перепустку можуть розраховувати працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник київського міського голови Віталія Кличка Володимир Бондаренко.

"Система зараз налаштована, форма (електронної заявки на спецперепустку на сайті КМДА - ред.) буде оприлюднена на початку наступного тижня. Хто може отримати? Звичайно, це підприємства, що забезпечують життєдіяльність міста. Це підприємства транспорту, підприємства, які працюють у сфері фармацевтики, що забезпечують ЖКГ. Ми фактично трохи розширюємо перелік підприємств, які були під час двох попередніх локдаунів", - зазначив заступник мера.

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За словами Бондаренка, влада Києва не виключає можливості жорсткого локдауну, як і весь світ.

"Якщо ми говоримо про певні соціальні послуги або про відвідування медичних установ, то над цим місто працює. А, наприклад, завезти дитину в гурток чи відвідати людину в лікарні в період локдауну, коли навіть відвідування таких закладів заборонене - це явно некритично. Якщо це не буде пов'язано з виконанням певних медичних або соціальних функцій, наприклад, у нас є пацієнти, які потребують діалізу, то, звичайно, їх будуть возити", - заявив він.

Також Бондаренко зазначив, що людям, які мають дві дози щеплення, перепустки видаватимуться тільки в разі, якщо вони працюють у сферах критичної інфраструктури.

Раніше начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Київ готується до "найгіршого сценарію" нової хвилі коронавірусу COVID-19.

За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні педагогічного складу сьогодні номер один.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої ​​нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.