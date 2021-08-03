У Кличка пояснили, хто отримає перепустку на транспорт у Києві в разі локдауну
Влада столиці не виключає можливості жорсткого карантину
Жителі Києва зможуть подавати заявки на сайт Київської міської державної адміністрації для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок жорсткого локдауну через коронавірус. На перепустку можуть розраховувати працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.
Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник київського міського голови Віталія Кличка Володимир Бондаренко.
"Система зараз налаштована, форма (електронної заявки на спецперепустку на сайті КМДА - ред.) буде оприлюднена на початку наступного тижня. Хто може отримати? Звичайно, це підприємства, що забезпечують життєдіяльність міста. Це підприємства транспорту, підприємства, які працюють у сфері фармацевтики, що забезпечують ЖКГ. Ми фактично трохи розширюємо перелік підприємств, які були під час двох попередніх локдаунів", - зазначив заступник мера.
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За словами Бондаренка, влада Києва не виключає можливості жорсткого локдауну, як і весь світ.
"Якщо ми говоримо про певні соціальні послуги або про відвідування медичних установ, то над цим місто працює. А, наприклад, завезти дитину в гурток чи відвідати людину в лікарні в період локдауну, коли навіть відвідування таких закладів заборонене - це явно некритично. Якщо це не буде пов'язано з виконанням певних медичних або соціальних функцій, наприклад, у нас є пацієнти, які потребують діалізу, то, звичайно, їх будуть возити", - заявив він.
Також Бондаренко зазначив, що людям, які мають дві дози щеплення, перепустки видаватимуться тільки в разі, якщо вони працюють у сферах критичної інфраструктури.
Раніше начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Київ готується до "найгіршого сценарію" нової хвилі коронавірусу COVID-19.
За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні педагогічного складу сьогодні номер один.
Крім того, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.