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"Якщо сім'я крутиться навколо дитини - це погано" - Комаровський Так званий кіндероцентризм, вважає доктор, повинен бути не на рівні сім'ї, а на рівні держави

Родині не можна концентруватися виключно на дитині, від цього страждає сама дитина. Таку думку в ефірі програми "Перші" на каналі "Україна 24" висловив доктор Євген Комаровський.

Лікар назвав таке явище "кіндероцентризмом", на його думку, не сім'я, а держава повинна бути зосереджена на таких принципах.

"Найбільша помилка - це те, що доктор Комаровський щось вчить про дітей. Головне моє завдання - це навчити життя сім'ю з дітьми. "Кіндероцентризм" повинен бути на рівні держави."Кіндероцентрична держава" - це модель країни, про яку я мрію, де кожне державне рішення розглядається через призму дитинства. Ось від цього рішення залежить те, що зміниться для дітей, як зміниться майбутнє нашої країни. Коли будь-яка дорога веде не до президентської резиденції, а до умовно дитячого центру розвитку", - сказав доктор.

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Комаровський застеріг батьків від того, щоб вони зосереджували увагу тільки на дитині.

"А ось що стосується сім'ї, "кіндероцентризм" вбиває сім'ю. Сім'я повинна жити інтересами сім'ї. Якщо сім'я крутиться навколо дитини, дитині погано. Дитина повинна знати, що всім має бути добре. Прийшов я з роботи, приніс шоколадку. Я не можу собі уявити, що моя дитина схопить шоколадку і втече до себе в кімнату їсти. Вона повинна поділитися з братом, з мамою, з татом - цього треба вчити дітей", - сказав Комаровський.

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Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Перші" Комаровський розповів, що проблемами сучасних матерів є те, що вони часто "вдають з себе жінок-героїнь", впадають у депресію або стають рабами власних дітей. "Материнство, батьківство перестало бути подвигом. Ви маєте можливість забезпечити дитині кліматичну техніку, маєте можливість не стояти рачки і не прати, не готувати, у вас є новітні системи дитячої безпеки. У вас є умови подорожувати з дітьми будь-якого віку. Це все змінилося. Здавалося б, розмножуйся і радій", - сказав він.