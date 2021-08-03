12:06, Сьогодні

"Велике будівництво" відновить стратегічно важливий маршрут до кордону з Молдовою Всього ремонтні роботи ведуться на п'яти ділянках загальною протяжністю 46,7 км

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував капітальний ремонт ключової дороги південної Одещини Т-16-44 КПП "Лісне" - КПП "Малоярославець Перший", яка веде до кордону з Молдовою.

Про це повідомила Facebook-сторінка Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Загалом ремонтні роботи ведуться на п'яти ділянках загальною протяжністю 46,7 км. Станом на зараз на ділянці км 40 - км 41 триває влаштування основи із щебенево-піщаної суміші та укріплення її георешітками.

"Щебенево-піщана суміш надасть міцність дорожньому покриттю, а георешітка забезпечить стійкість від зовнішнього навантаження", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Велике будівництво": 6 секцій вантового мосту в Запоріжжі будуть закінчені до кінця липня

Незабаром на ділянці розпочнуть роботи з влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття.

Як наголосили у Службі автодоріг Одещини, після ремонту траса забезпечить перше за багато років якісне дорожнє сполучення між селами Болградського району.

"Підвищиться автомобільна пропускна здатність дороги через контрольно-пропускні пункти з Республікою Молдова – "Лісне" та "Малоярославець Перший", а це значно покращить економічні відносини та співпрацю двох держав", - зазначається у дописі.

Читайте також: Розмах "Великого будівництва": Укравтодор показав будівництво траси на Полтавщині

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що цього року за президентською програмою передбачається оновлення 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.