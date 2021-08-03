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Білоруського активіста знайшли повішеним у Києві: подробиці від поліції Розглядається версія вбивства, замаскованого під суїцид

Голова громадської організації "Білоруський дім" 26-річний Віталій Шишов знайдений повішеним в парку недалеко від місця проживання. 2 серпня ввечері дівчина Віталія повідомила, що він пішов на пробіжку і не повернувся. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" розповіла речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

"Є офіційна заява на нашому сайті. Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який вчора зник в Києві, знайшли сьогодні повішеним в одному з київських парків біля місця його проживання. Особисті речі були вилучені з місця події, нами розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу Україна, "умисне вбивство", - розповіла спікер.

Гірдвіліс зазначила, що серед інших версій розглядається вбивство, замасковане під суїцид.

"Зараз перевіряються всі версії, в тому числі версія вбивства, замаскованого під суїцид. Повна картина подій буде встановлена ​​після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер безпеки, проведення відповідних експертиз і слідчих експериментів", - сказала Гірдвіліс.

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Поліція звертається до всіх знайомих Шишова надати всю відому інформацію.

"Також поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі загрози тощо. Якщо буде відома детальна інформація, просимо звертатися за телефонами на нашому сайті або за номером "102", - сказала Гірдвіліс.

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Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.