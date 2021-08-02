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Технологія догляду за дітьми змінилася: Комаровський назвав помилки сучасних матерів Як зазначив лікар, материнство перестало бути подвигом

Проблемами сучасних матерів є те, що вони часто "вдають з себе жінок-героїнь", впадають у депресію або стають рабами власних дітей.

Про це розповів в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"За 20 років технологія догляду за дітьми, технологія поведінки дорослих змінилася найрішучішим чином. Материнство, батьківство перестало бути подвигом. Ви маєте можливість забезпечити дитині кліматичну техніку, маєте можливість не стояти рачки і не прати, не готувати, у вас є новітні системи дитячої безпеки. У вас є умови подорожувати з дітьми будь-якого віку. Це все змінилося. Здавалося б, розмножуйся і радій", - сказав він.

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При цьому Комаровський відзначив, що сучасні мами "замість того, щоб народжувати дітей і подорожувати з ними, займатися з ними спортом, розвивати їх, часто-густо впадають у депресію, перестають бути жінками, обмінюються страшилками в соцмережах, шукають у дітей хвороби, стають рабами власних дітей".

"І я розумію, що мені не соплі і пронос (у дітей - ред.) треба лікувати. Найскладніше - навчити молоду жінку, яка стала мамою, щоб вона перестала вдавати з себе жінку-героїню, не перестала бути жінкою, зберегла красу, лібідо, виспалася, змусила чоловіка приймати навколодитячі рішення, ніколи не погоджувалася на вагітність, якщо він цього не хоче і не просить. Тому що вагітність - це спільний процес... Цьому всьому треба вчити, чим я і займаюся", - зазначив лікар.

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Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" дав пораду батькам щодо алергії на продукти в маленьких дітей.

"Всі ці шоколадки і полунички треба дати дитині на етапі формування імунної системи, щоб ще недозріла "зелена" імунна система познайомилася зі шматочком шоколадки, і тоді в три роки вона буде до цього відноситися нормально. Тому, якщо у мами, у тата, алергія на рибу, то мікрошматочок риби треба дати дитині в 4 місяці. І її імунна система познайомиться, і вона зможе все життя потім цю рибку їсти", - зазначив Комаровський.