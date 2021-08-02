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Комаровський: аптекарі потенційно можуть мене грохнути будь-якої миті Лікар також запевнив, що він не рекламує ліки просто заради заробітку

Доктор Євген Комаровський в ефірі програми "Перші" на телеканалі "Україна 24" заявив, що значно знижує заробітки аптекарів, які торгують фальсифікованими ліками, тому його життю може загрожувати потенційна небезпека.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони мене потенційно можуть грохнути будь-якої миті, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їхній дохід. Щоразу, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." - заявив Євген Комаровський.

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"На сьогодні слухають мене, можливо, всі, але чують приблизно 15%, готові повірити, що я не продався, що я нічого не рекомендую, тому що мені дали грошей. Що якщо я навіть і беру участь у якійсь рекламі, то тільки в тій, де я буду цим користуватися особисто. Промовляючи фразу "ефективність відхаркувальних засобів у порівнянні з великою кількістю гарячих напоїв не доведена" - розумна людина, почувши цю фразу, ніколи не купуватиме дитині ліки проти кашлю, вона просто зварить їй компот", - додав лікар.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, яких заходів потрібно дотримуватися в школах в умовах коронавірусу.

"Нам зараз треба думати, як ми змінимо кількість дітей у класах, як ми забезпечимо школи достатньою кількістю медсестер, як ми проконтролюємо повітрообмін у класах, як ми налагодимо там систему вентиляції, як ми проконтролюємо в класах температуру і вологість повітря. На ці речі ми й повинні звертати увагу. І ми повинні зробити все, щоб у школі все, що може відбуватися на свіжому повітрі, відбувалося на свіжому повітрі. Я б робив, як в інших країнах — поки у нас тепло, діти повинні вчитися на свіжому повітрі, максимально", — сказав лікар.