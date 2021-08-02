17:42, Сьогодні

У Києві анонсували нову хвилю коронавірусу: готуємось до найгіршого сценарію Очікується збільшення захворюваності в організованих колективах - школах і ВНЗ

Київ готується до "найгіршого сценарію" нової хвилі коронавірусу COVID-19. Щоб його уникнути, акцент робитиметься на вакцинацію.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні педагогічного складу сьогодні номер один.

Читайте також: Штам коронавірусу "Дельта": вчений назвав ефективні вакцини

На запитання щодо підготовки до локдауну восени, Рубан відповів:

"Вже три тижні йде підготовча робота щодо суворого режиму, який може бути за найгіршого сценарію коронавірусу. Але в нас ще є можливість провести й сформувати імунітет на рівні 80-90%, який дасть змогу подолати червону зону. Тому Київ сьогодні вже готується до третьої хвилі, заходи проводяться у всіх життєво важливих сферах".

Як зазначив чиновник, сьогодні Київ "готується до найгіршого сценарію, але якщо ми зробимо акцент на щепленні, то цього сценарію не буде".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що медична інфраструктура України готова до можливої ​​нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо.

"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Відносно лікарень, ліжок, кількості швидких, щодо зарплат лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Відносно лікарень і кисню, я вважаю, ми готові краще, ніж багато інших європейських країн. У нас не було побудовано інфраструктуру, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато. Якщо у нас є 90 тис. ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тис., я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - сказав президент.

Дані МОЗ щодо захворюваності на коронавірус в Україні станом на 2 серпня: