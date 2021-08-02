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У Львові закохані загинули через падіння дерева: подробиці Пара на побаченні загинула під час грози

20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули під час вчорашнього буревію у Львові — на них впало дерево. Подробиці розповіла львівська кореспондентка каналу "Україна 24" Олександра Стасишин у програмі "Сьогодні Новини".

У Стрийському парку дерево впало на молодих людей, які в момент буревію сиділи на лавочці. Відомо, що вітер розколов дві великі гілки, одна впала з висоти 10 метрів, інша 14. Удар був такої сили, що повалив навіть величезний металевий ліхтар. 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули на місці. Відомо, що в них було побачення, на місці журналісти побачили букет квітів. Швидку і рятувальників викликала перехожа, але після приїзду медики констатували смерть.

"Внаслідок сильного вітру сталося падіння гілки дерева. Гілка впала на людей, що сиділи на лавці. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих", — повідомив речник управління ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

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Навколо місця трагедії п'ять повалених дерев. За попередньою інформацією, в одне з них влучила блискавка і під час падіння воно зачепило клен. Відчахнулося дві велетенські гілки, які й вбили двох людей

"Стовбурових пошкоджень дерево не мало, в ньому відкололась гілка на висоті десь 10 м, відповідно, побачити подібний ефект в принципі складно. На дереві немає ознак гниття", — сказала начальниця управління екології Львівської міської ради Олександра Сладкова.

Відомо, що загибла — студентка одного з Львівських вишів, а її хлопець — Андрій Свояк, курсант, закінчував 1-й курс Національної академії сухопутних військ. За тиждень у нього мали початись канікули. Сьогодні на території навчального закладу на знак жалоби приспустили прапори.

"Вчився він на факультеті ракетних військ і артилерії, був майбутнім артилеристом, мав добру репутацію, непогано вчився, був відповідальний. Були заняття планові, складання іспитів, заліків, вчора був вихідний день. Він проживав поза межами академії, бо він є військовослужбовцем за контрактом, мав право - це був його вільний час від служби, він проводив його на власний розсуд, як ми всі знаємо - з дівчиною", — розповів речник Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного Антон Миронович.

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Додамо, за попередньою інформацією Львівської міської ради, внаслідок нічної негоди зафіксовано: 75 повалених дерев, 31 обрив щодо зовнішнього освітлення, пошкоджено 8 авто, два дахи та один МАФ. Також впав один рекламний щит. У поліції смерть молодих людей кваліфікували як нещасний випадок.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла на своїй сторінці у Facebook, що погода в Україні 3 серпня принесе послаблення спеки. Максимальна температура повітря досягне +28 градусів. За її словами, атмосферний фронт у вівторок зачепить схід та південний схід, тому там ймовірні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах. А вже з середи побільшає шансів у короткочасних періодичних дощів з грозами.