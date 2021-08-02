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У справі Чауса готується клопотання генпрокурору: подробиці від адвоката Ростислав Кравець розповів подробиці про статус і стан здоров'я екссудді

У справі екссудді Миколи Чауса готується клопотання до Офісу генпрокурора, розповів його адвокат Ростислав Кравець у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Вчора мені вдалося його знайти, поспілкуватися й обговорити ситуацію, що склалася. Зараз ми будемо готувати клопотання в Офіс генерального прокурора щодо зміни підслідності справи. В принципі, воно вже готове, зараз його колеги допрацьовують, і я розміщу його у відкритому доступі, щоб не було ніяких зловживань. Вчора мені вдалося ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, зокрема, з клопотанням про обрання запобіжного заходу, підозри. Я у тій справі не був його адвокатом, але вчора після обіду зміг отримати від НАБУ ці документи. Так що зараз будемо до цього готуватися. У мене є ще декілька запитань до нього про ті документи, які я побачив, і далі працюватимемо", - сказав він.

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Адвокат розповів про статус і фізичний стан Чауса.

"Що стосується статусу: в НАБУ, де розслідується справа про хабар, він підозрюваний, а в СБУ, де розслідується справа про його викрадення, він фактично потерпілий. Зараз він не є затриманим. Що стосується його фізичного стану - коли ми вчора спілкувалися, я не медик, але мені здалося, що виглядає він недобре. Це, м'яко кажучи. Коли я у нього був і хотів, щоб він поспілкувався з дружиною з мого телефона, слідчі СБУ просили цього не робити у зв'язку з вимогою безпеки — щоб не можна було встановити його місцеперебування. З того, що я дізнався від пана Чауса, йому дійсно може загрожувати небезпека. Я думаю, що влада нехай хоч РНБО збирає, але вирішить, що далі робити з цією справою", — сказав він.

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Нагадаємо, екссуддю Дніпровського райсуду Миколу Чауса звинувачують у хабарництві. У серпні 2016 року він отримав 150 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення у справі про торгівлю наркотиками. Гроші закрив у трилітрову банку й закопав у дворі.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом його було затримано в Молдові за екстрадиційним запитом України. У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса.

Минулої п'ятниці, 30 липня, колишнього суддю знайшли та затримали у селі на Вінниччині.