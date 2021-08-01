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Як включитися в роботу після відпустки: поради психолога Спеціалістка порадила на час відпустки змінювати оточення

Як увійти в робочий режим після відпустки, розповіла в програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" психологиня Ганна Денисова.

"Зі свого життєвого досвіду — найкраще перед тим, як повертатися до трудових буднів, зобов'язань, важливо згадати про те, заради чого я працюю саме на цій роботі, що мені приносить психологічне задоволення. Можливо, це спілкування з колегами, може, це зарплата, яку я зможу витратити на якісь радості в житті. Настрій починається з того, щоб згадати, чому я вибрав цю роботу, що в ній позитивного. З такими думками прокидаєшся з іншим настроєм і повертаєшся на роботу. Потрібно подивитися всередину себе і визначити, що принесе радість. Для когось це купити нову річ, для когось — повернутися за кілька днів до роботи та налаштовуватися довше, для когось немає взагалі необхідності налаштовуватися, тому що людина і не випадала з роботи та непрямим чином брала участь в процесах. Спільного рецепта немає", — сказала вона.

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Психологиня порадила на час відпустки змінити оточення, а не сидіти вдома.

"Нещодавно я читала статтю про те, що людині для того, щоб нормально відпочити, потрібно 4 тижні відпустки, саме повного виключення з робочого процесу. В наших реаліях це складно, але, якщо у вас є можливість вийти з усіх робочих процесів, це буде ідеально. Нашому мозку і нервовій системі потрібен відпочинок, а це перш за все зміна діяльності, розташування, оточення. Залишаючись вдома, ми залишаємося в тому ж просторі, з тими ж проблемами, займаємося господарством. Вийти з цього — найкращий спосіб. По можливості треба виїжджати", — сказала вона.

Раніше психологиня Ані Амбарцумян розповідала, як карантин може вплинути на психіку людей. "Якщо у когось вперше були якісь стресові ситуації, втрата близьких тощо - звичайно, це викличе так звану ретравматизацію, тобто буде травмувати вдруге", — попередила вона.

Також психологиня Віра Романова пояснювала, чому за останній рік українці в 4 рази більше зверталися за психологічною допомогою.