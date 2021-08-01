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В Україні хочуть зносити "хрущовки": юристка розповіла подробиці Анастасія Бідах пояснила, як відбуватиметься виселення мешканців та знесення старих будинків

В Україні планується зносити "хрущовки". Як це відбуватиметься, розповіла в програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" глава комітету Асоціації працівників будівництва і нерухомості Анастасія Бідах.

"У законодавстві не прописана поетапність і як обиратимуть ці будинки, які будуть реконструювати. Органи місцевого самоврядування будуть затверджувати проєкти комплексної реконструкції кварталів, приймати рішення, після чого буде проводитися конкурс на обрання інвестора-забудовника. У законопроєкті, який зараз запропонував Мінрегіон, чіткого механізму щодо вибору цих будинків немає. Мається на увазі проведення аналізу, але як це відбуватиметься і на якій підставі обиратимуть будинки, поки незрозуміло. Реконструкція необов'язково передбачає просто модернізацію будинку, також може припускати збільшення площ і поверховості. Все залежить від технічних можливостей, таке роблять. Складно сказати, за який термін можлива реалізація такого проєкту, це точно не рік і не два. Досить складний процес, який і в новому законопроєкті чітко неврегульований, крім того, що жителів попереджатимуть за два місяці про те, що їх виселятимуть", — сказала вона.

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Експерт пояснила, як відбувається рішення про реконструкцію та виселення мешканців.

"Рішення про реконструкцію приймається після згоди 75% мешканців. Законопроєктом передбачено, що інвестор забезпечить мешканців у цьому ж районі, якщо немає такої можливості, то за згодою мешканця його можуть переселити в суміжний мікрорайон. Але, знову-таки, досить нечітко все це прописано в законопроєкті, є пункти, які ставлять під сумнів навіть ці моменти. Якщо будинок визнаний аварійним, але не набралося 75% згодних на реконструкцію, мешканців виселятимуть за рішенням суду. Як це буде фактично здійснюватися — сказати складно. Можливо, будуть спекуляції на цьому питанні, експертами, які виносять висновок про аварійність, можна маніпулювати. Якщо буде виселення в судовому порядку, громадяни можуть замовити свою експертизу. Також законопроєктом передбачена грошова компенсація, яка можлива, якщо у громадянина є інше житло, де він може проживати, або дачний будинок. У разі відмови від переселення сім'єю з маленькими дітьми будуть залучатися органи опіки", — сказала вона.

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Міністерство розвитку громад і територій України розробило законопроєкт, який повинен спростити процес комплексної реконструкції кварталів. Проєкт стосується в першу чергу застарілого житлового фонду - кварталів "хрущовських" п'ятиповерхівок, побудованих у 50-60-і роки.

Ще у 2006 році було прийнято відповідний закон, але він так і не запрацював. Новий законопроєкт повинен спростити процес прийняття рішень. Так, якщо раніше за ухвалення рішення про реконструкцію будинку повинні були проголосувати всі мешканці, то зараз цю цифру пропонується скоротити до 75%. Ще одне нововведення — формування маневрового житлового фонду для тимчасового розселення колишніх мешканців. Чинний закон прямо забороняє використання маневрового фонду для цих цілей.