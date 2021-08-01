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Є два кандидати у тренери збірної — Денисов назвав заміну Андрію Шевченку Директор каналів "Футбол 1, 2, 3" прокоментував відхід Андрія Шевченка з посади тренера

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив про закінчення терміну контракту. Цю подію прокоментував в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

"По-перше, це не звільнення і не відставка. Добіг кінця термін контракту Андрія Шевченка з Асоціацією футболу, про що він і повідомив офіційно на своїй сторінці. Але, якщо ви пам'ятаєте, ще до початку Євро Андрій Шевченко сказав, що дійсно хоче випробувати свої сили на клубному поприщі, тому для мене це не дивовижна новина. Я не можу зараз сказати, чи є у нього конкретна пропозиція від будь-якого клубу. Але для того щоб вона з'явилася, як я зрозумів, потрібно закінчувати "роман", можна так сказати, зі збірною України. Всі щиро вдячні Андрію Миколайовичу за ці 5 років, за які ми побачили те, що побачили — вихід нашої збірної на Євро-2020, чвертьфінал. Так трапляється, це футбол", — сказав він.

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Денисов розповів, хто може зайняти місце тренера збірної.

"На мій погляд, зараз є два кандидати: це Сергій Ребров, також є теоретична можливість очолити збірну Мирону Маркевичу. Але треба почекати виконкому УАФ, який прийме рішення про те, хто буде наступним наставником, і за яких обставин буде це призначення", — сказав він.

Нагадаємо, Андрій Шевченко оголосив у Facebook, що його контракт завершується і він покидає пост тренера збірної України. "Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол", — написав він.

Андрій Шевченко виступав як гравець за київське "Динамо", "Мілан" і лондонський "Челсі". У 2012 році оголосив про завершення спортивної кар'єри. 16 лютого 2016 року Шевченко увійшов до тренерського штабу збірної України, у складі якого брав участь у Євро-2016. 15 липня 2016 року виконкомом ФФУ Шевченко був затверджений на пост головного тренера збірної України.