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Росія нездатна забезпечити Крим водою - представник Зеленського Антон Кориневич також висміяв позов Росії до ЄСПЛ проти України

Росія, яка тимчасово окупувала Крим, нездатна забезпечити півострів водою. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" сказав постійний представник президента в Криму Антон Кориневич, коментуючи заяву влади Росії про те, що "під дном Азовського моря" взяті перші проби питної води.

"Проблема прісної води залишається чи не єдиним питанням, яке російські окупанти не в змозі вирішити. Пішов восьмий рік тимчасової окупації, вони вирішили питання з постачанням ресурсів, побудувавши так званий Кримський міст, вони вирішили питання з постачанням електроенергії, питання води вони вирішити не можуть", - зазначив Кориневич.

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Представник президента також назвав скаргу до ЄСПЛ, подану Росією проти України, "сміхотворною".

"Безумовно, вони шукають різні гібридні механізми, як це можна зробити. Скарга до ЄСПЛ просто сміхотворна, незрозуміло, з якого приводу вона подана. Щодо Північно-Кримського каналу позиція України дуже чітка, вона викладена в Стратегії деокупації Криму: вода в Крим піде тільки після того, як буде відновлено конституційний устрій України", - сказав Кориневич.

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Як передає російське інформаційне агентство Regnum, пресслужба Росгеології повідомила, що підтверджує нібито наявність запасів підземних вод "під дном Азовського моря". Вони були виявлені на глибині близько 100 метрів під час буріння пошукової свердловини. Раніше так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що "дефіцит води Криму не загрожує".

Вчений секретар Інституту геологічних наук НАНУ Руслан Гаврилюк в програмі "Україна Завтра" на телеканалі "Україна 24" заявив, що Крим не може бути забезпечений водою з Азовського моря. "100 м - це не така велика глибина для артезіанських свердловин. Питання не в тому - 100, 200 або 500 м, питання в тому, чи є необхідні запаси води, які можуть бути використані. Але у нас є матеріали, ми знаємо умови на сусідніх територіях - південь Запорізької області, Херсонська, Миколаївська. Багато чорноморських курортів в цих областях не забезпечені водою навіть для туристів, я вже не кажу про військові цілі або виробництво. Тут причини геологічного характеру, кліматичні. Аналогічна ситуація і з Азовським морем", - сказав учений.