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Лікарка про вакцинацію дітей від коронавірусу: безпечність доведена Імунологиня також порекомендувала ефективну вакцину

Вакцинація від коронавірусу рекомендується дітям від 12 років, при використанні вакцини Pfizer практично відсутні медичні протипоказання.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лікарка-імунологиня Анна Гільфанова.

"На щастя, діти рідко мають тяжке протікання ковідної інфекції. Але діти старше 12 років соціально активні, для них важливо отримати повноцінну освіту, бути максимально мобільними. Крім того, вони є вектором передачі вірусу в суспільство. Тому дійсно підлітки є таргетною групою, яку можна розглядати як об'єкт для проведення вакцинації", - сказала імунологиня.

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Гільфанова зазначила, що вакцина Pfizer "має тривалий досвід використання, застосовується навіть до вагітних жінок, її безпечність доведена".

"Ми очікуємо, що стосовно підлітків вона буде високоефективною та безпечною. Оскільки це матрична вакцина, то практично відсутні медичні протипоказання для її застосування, ми навіть дітям рекомендуємо вакцинацію", - підкреслила вона.

Раніше лікар-імунолог Борис Донськой в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що не рекомендується робити щеплення від коронавірусу людині, яка хворіє системною інфекційною хворобою.

"При яскравому протіканні це дійсно не рекомендується, тому що будь-який активний хворобливий стан є несприятливим для щеплення. І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан - температура, висипання - це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення", - сказав лікар.

Також Донськой заявив, що в окремих випадках при другому щепленні можна змінювати вакцину від коронавірусу.