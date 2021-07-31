16:37, Сьогодні

Не просто суддя-хабарник: експерт розповів про політику в справі Чауса Затриманий екссуддя занадто багато знає, зазначив Іван Ступак

Затриманий СБУ екс-суддя Микола Чаус є не простим підозрюваним у корупції. Чаус дуже багато знає про замовні справи, в яких рішення диктувалися згори, тому в справу екссудді втрутилася політика.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт з правоохоронної і судової системи Іван Ступак.

"Я можу провести реконструкцію подій. Людина, схожа на суддю Чауса, з'являється в сільраді, каже, що він Чаус. Повідомили в Національну поліцію. Мені достовірно відомо, що виїхала оперативно-слідча група. Коли надійшло повідомлення, його одразу пробили по базі, побачили, що людина з таким ім'ям перебуває в розшуку по лінії НАБУ. І одразу ця інформація поширилася серед інших правоохоронців, так як є офіційні канали комунікації. Місцеве відділення СБУ відрапортувало до Києва, Київ доповів на Банкову, так як це резонансна подія. І надійшла вказівка , що цю людину потрібно терміново забрати і привезти до Києва, що і було зроблено", - зазначив Ступак.

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При цьому експерт звернув увагу, що немає жодного офіційного повідомлення про затримання судді Чауса - "є повідомлення людей, які кажуть "людина, схожа на Чауса", але немає жодного офіційного коментаря від СБУ".

"Це не звичайний суддя. Це не просто суддя, якого підозрюють у хабарництві. Він знає дуже багато речей про замовні справи, про справи, в яких рішення диктувалися згори, і він виносив рішення на користь певних осіб. Недарма його вперше вивезли з території України в Молдову, він переховувався. І зараз, швидше за все, була розіграна така карта, коли його повернули до України з метою використання в політичних іграх для отримання політичного результату. У гру включилася політика, яка перемагає здоровий глузд і Кримінальний процесуальний кодекс. Потрібно не забувати, що суддя перебував за 70 км від кордону з Молдовою. Де він проживав, хто забезпечував його життєдіяльність - невідомо, потрібно провести розслідування", - підкреслив він.

Раніше екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області.

Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах, у поліцію подзвонив житель села Мазурівка і повідомив, що виявив екссуддю. Чаус розповів, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

В результаті Чауса затримали і доправили до Києва.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом він був затриманий у Молдові за екстрадиційним запитом України.

У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса, якого готували до екстрадиції в Україну.