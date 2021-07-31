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Час бити на сполох: політолог жорстко висловився щодо опитування про "один народ" з Росією Геннадій Друзенко поставив діагноз українському суспільству

Опитування соціологічної групи "Рейтинг", в якому значна частина українців підтримала тезу президента Росії Володимира Путіна про "єдиний народ", свідчить про те, що "час бити на сполох".

Таку думку висловив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" політолог Геннадій Друзенко.

"Для мене очевидно, що час бити на сполох. Так, є претензії до формулювання питання, як правило, питання повинні бути сформульовані однозначно. Те, що значна частина українців готова погодитися з цією тезою, каже про те, що "щось не так у Датському королівстві", тобто що ця ідеологія, ставка вибудовування ідентичності, яка вибудовувалася 7 років, не спрацювала", - заявив експерт.

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Як підкреслив політолог, найбільше вражає в цій викладці, що "найбільша група, яка погодилася з тезою Путіна - це група молодих людей, які ніколи не жили в Радянському Союзі, 18-28 років, вони народилися, коли Україна вже була незалежною".

"Це як діагноз, який говорить про те, що ваш організм дав збій, і потрібно шукати ліки. Можна сто разів звинувачувати Путіна і російську пропаганду, але навряд чи ми зараз щось можемо змінити в Москві", - зазначив Друзенко.

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Зазначимо, що результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" протягом 23-25 липня 2021 року, зокрема, показали, що 55% опитаних не погодилися з нещодавньою заявою Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% з цим згодні. На сході, а також серед вірян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60%. Серед жителів західного регіону понад 70% не згодні з цим.

Раніше президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю "Про історичну єдність росіян і українців". Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору". Президент РФ підкреслив, що і росіяни, і українці, і білоруси "є спадкоємцями Київської Русі". Також Путін стверджує, що "справжня суверенність України можлива саме в партнерстві з Росією".

"Західні автори проєкту "анти-Росія" так налаштовують українську політичну систему, щоб змінювалися президенти, депутати, міністри, але була незмінною установка на розділення з Росією, на ворожнечу з нею", - йдеться в статті.

Стаття Путіна викликала великий резонанс, її прокоментували багато політиків, журналістів, лідерів думок - не тільки в Україні, але і в самій Росії.