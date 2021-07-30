19:13, Сьогодні

До 30-річчя незалежності України: у Києві відкрилася унікальна виставка Партнером заходу стала компанія SCM

30 унікальних творів мистецтва до 30-річчя української незалежності представили в Центрі сучасного мистецтва М17 30 липня у межах масштабного артпроєкту журналу Vogue Ukraine.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", 30-річчю незалежності України присвятили виставку Futurespective. Усі роботи стали основою колекційного випуску Vogue.

"Щороку журнал Vogue Ukraine випускає артномер, щорічно він виходить влітку, але цього року з нагоди 30-річчя незалежності України він буде такий розширений. Це як презентація артномеру", - розповіла кураторка виставки Світлана Старостенко.

Митець Віталій Кравець переймається безвихіддю екологічного майбутнього планети. Його картина - "Трактор-наречена" - відображає завтрашній день іронічно. Велика машина у весільній сукні ілюструє наївність людей, пояснює художник. Адже людство вважає себе незамінною складовою Всесвіту, проте із цим можна посперечатися - Земля оберталася й без нас.

А ось художниця Алевтина Кахідзе бачить людей у майбутньому рослинами.

"Насправді рослини відрізняються від людей і від тварин. Вони толерантніші, тому що вони не бігають і вони не чинять опір. Рослини просто мають стати суб'єктами разом із людьми і тоді люди теж виживуть разом із ними", - каже Кахідзе.

Художниця Дарія Альошкіна переконана, що майбутнє – у традиціях. Лише так можна поринути у безмежний футуристичний вир.

"В мене майбутнє пов'язане з минулим і з тим, що ми маємо звернутись до наших традицій, ми маємо передати це нашому поколінню і в цьому наша сила. Я всю свою творчість базую на наших традиційних символах", - розповіла вона.

Захід прокоментувала також редакторка відділу культури журналу Vogue Дар'я Слободяник:

"Художники – по перше, дуже чутливі люди. Вони дуже відчувають те, що зараз відбувається у світі, навіть наші емоції. По-друге, вони в певному сенсі візіонери – я в цьому абсолютно впевнена – знають більше, ніж ми, про майбутнє і про світ".

Партнером унікальної виставки стала інвестиційна компанія SCM. Саме завдяки її підтримці майбутнє доступне для кожного уже сьогодні.

"Всі бізнеси SCM дуже сфокусовані на те, щоб наближати майбутнє, причому краще майбутнє. Цей проєкт Vogue не просто про мистецтво, він не просто присвячений 30-річчю незалежності. Це спроба заглянути на 30 років вперед, і нам ця філософія дуже близька", - зазначила директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

Раніше українська редакція всесвітньо відомого модного журналу Vogue представила унікальне видання з успішними українками. У книзі зібрані найкращі кадри, біографії та цитати з інтерв'ю. Всього шістдесят героїнь, серед яких Софія Ротару, Міла Йовович, Джамала... Відомі артистки, письменниці, художниці, моделі, балерини розмірковують про кар'єру та сім'ю, публічність і своє розуміння щастя.