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Сутички на мітингу біля Офісу президента: в поліції розповіли про затриманих На затриманих склали протокол за дрібне хуліганство

У центрі Києва під час мітингу біля Офісу президента 30 липня поліцейські затримали кількох учасників, які провокували конфлікт.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

"Сьогодні під час проведення мітингу біля Офісу президента два учасники влаштували словесний конфлікт, нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців і громадян. На зауваження припинити дії молодики не реагували. Поліцейські зупинили дії правопорушників і доправили їх до районного відділення поліції. На них складено протоколи за ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство. Згодом ситуація з провокуванням конфліктів повторилася з іншими активістами, зараз правоохоронці доставляють активних учасників до районного управління", - повідомила вона.

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За словами Гірдвіліс, в поліції будуть "уточнювати інформацію про цих учасників і їхню кількість, і що їм буде кваліфіковано".

Фото - Reuters

Фото - Reuters

Фото - Reuters

Нагадаємо, 30 липня в Києві біля Офісу президента пройшла акція представників ЛГБТ-спільноти на підтримку урядового законопроєкту №5488 про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на грунті нетерпимості.

Також до Офісу президента прийшли противники руху за права ЛГБТ.

Зазначимо, що на місці проведення акції поліція виявила підозрілу сумку. На місце інциденту викликали вибухотехніків, які перевірили її. Незабаром знайшовся власник, який повідомив, що просто залишив сумку і ненадовго відійшов.