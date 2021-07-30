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Майже половина українців сортує сміття - результати опитування Респонденти також розповіли, чи готові вони платити більше, щоб сміття сортували та переробляли

Майже половина українців сортує сміття. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

На запитання, чи сортуєте Ви сміття, дали ствердну відповідь 47,4% респондентів, 45,7% сказали "ні", інші не змогли відповісти.

Учасникам опитування запропонували назвати кілька причин, чому вони сортують сміття. Найпопулярніші варіанти: бо це правильно - 65,0%; хочу змінювати світ на краще - 54,9%; піклуюся про екологію - 52,8%; щоб не нарощувати сміттєзвалища - 41,1%; щоб не показувати поганого прикладу власним дітям - 29,6%.

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Ті, хто не сортує сміття, пояснюють свої дії наступним чином: у моєму дворі немає сортувальних баків - 73,0%; не бачу сенсу, адже потім все везуть на одне сміттєзвалище - 38,7%; не знаю, як правильно це робити - 9,4%; немає на це часу - 7,4%; сортування сміття однією людиною не має реального впливу на покращення екології - 6,8%.

На запитання, чи готові Ви платити більше, щоб сміття сортували та переробляли, респонденти відповідали наступним чином: так - 14,6%; залежить від того, наскільки більше доведеться платити - 40,2%; ні, мене влаштовує поточний стан речей - 12,6%; ні, за це має платити держава, а не я - 24,1%; інше - 1,4%; складно відповісти - 7,1%.

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. В ньому взяли участь 1000 осіб. Цільова аудиторія - населення України віком 18-60 років, що проживає в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Час проведення - 29 липня 2021 року.

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Раніше соціологічна компанія Gradus Research провела дослідження, чому українці не проходять регулярний медичний огляд.