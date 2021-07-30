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МОЗ вибрало вірну політику — академік про вакцинацію від коронавірусу Сергій Комісаренко висловився про хід вакцинації в Україні

Україна йде правильним шляхом вакцинації від коронавірусу — про це заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Ми довго дискутували, як пов'язувати свободу людини та обов'язковість щеплення. І ось у багатьох країнах зараз намагаються розробити механізм, як все-таки змусити вакцинуватися людей, особливо тих, які можуть мати контакти з інфікованими. Хоча люди зараз все більше і більше розуміють, що альтернативи вакцинації немає. Думаю, що чинне керівництво Міністерства охорони здоров'я обрало правильну політику, ми зараз вакцинуємо дуже багато людей, хоча й недостатньо", — сказав він.

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За словами експерта, залишається реалізувати обраний підхід на практиці.

"Ідея Кабміну, що потрібно вийти на 8 млн вакцинацій на місяць, це приблизно 260 тис. на добу (зараз ми робимо вдвічі менше) — це дуже правильний підхід, і потрібно його правильно реалізувати. Мені дуже приємно, що зараз в Україні буде багато вакцин, причому високої якості", — сказав він.

Раніше в компанії Pfizer, що виробляє одну з популярних вакцин від коронавірусу, підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму "Дельта".

В Україні також розглядають можливість щеплення третьою дозою вакцини Pfizer, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації, повідомляє "РБК-Україна".

Додамо, згідно з опитуванням компанії Gradus Research, проведеним 2 липня, більшість українців, які не планують вакцинуватися, не змінять своєї думки, навіть якщо після цього можна буде їздити в Європу.