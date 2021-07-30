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На Полтавщині потяг зіткнувся з автомобілем, подробиці від ДСНС Через аварію на переїзді затримується низка потягів

Через аварію на залізничному переїзді в Полтавській області, на кілька годин затримуються потяги. В "Укрзалізниці" повідомили: поблизу станції Решетилівка зіткнулися потяг і вантажний трейлер. Обійшлося без жертв, госпіталізували тільки чергову. Пасажирів попереджають — не менше 4 поїздів будуть прибувати на станції на 3-4 години пізніше.

Подробиці розповіла в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" начальниця сектора зі зв'язків з засобами масової інформації ГУ ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко.

"Рух на ділянці було припинено на три години. Вже о 6 годині був організований реверсний рух залізничного транспорту. Рятувальники прибули для ліквідації пожежі, тому що загорівся і комбайн і вагон. О третій годині пожежу було локалізовано, о 5:20 ліквідовано повністю. Працювали рятувальники в кількості 26 бійців особового складу та 6 одиниць техніки. По дальній колії рух ще не відновлено. У жінки, яку госпіталізували, за попередніми даними, скальпована рана стегна середнього ступеня тяжкості. Вона направлена до Решетилівської районної лікарні", — розповіла вона.

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Також на місці працює поліція, повідомила Рибалко.

"Щодо причини, за нашою інформацією, вантажний потяг і вантажний автомобіль, який перевозив комбайн, зіткнулися. Там працюють співробітники Національної поліції, і вони вже будуть встановлювати, чому вантажний автомобіль не дотримувався правил руху", — сказала вона.

Нагадаємо, в Польщі 24 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому українці їхали на заробітки, зіткнувся з автомобілем Nissan Qashqay. В результаті ДТП постраждали сім громадян України, один загинув.

19 липня в результаті аварії на Волині три людини загинули, серед них дитина. Ще 9 постраждали, більшість — діти.