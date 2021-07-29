17:51, Вчора

Білорусь змінила правила в'їзду — подробиці від прикордонників Андрій Демченко розповів, які зміни внесла Білорусь у правила в'їзду

Білорусь тимчасово закрила кордон на в'їзд з України. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Обмеження не стосуються тих, хто їде з дипломатичними документами, до близьких родичів у Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання. Також до списків входять студенти та ті, хто їде вакцинуватися.

Детально про ситуацію на українсько-білоруському кордоні розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Білорусь наприкінці минулого року ввела обмеження, які діють на період карантину. Ці правила вони часто змінювали, послаблювали, посилювали. Нещодавно були внесені чергові зміни в їх рішення про умови перетину кордону в період карантину, що і було вчора оприлюднено. Наші громадяни мають чітко розуміти, за яких умов вони можуть в'їхати до Білорусі, а не стикатися з тим, що, не знаючи правил в'їзду, вони вже у пунктах пропуску отримують відмову", — сказав він.

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Демченко відповів, як з'ясувати, хто може вільно перетнути кордон Білорусі.

"Я раджу громадянам самостійно вивчати норми, які публікують офіційні органи Білорусі. Ми поширюємо інформацію від посольства України в Білорусі, оскільки вони також відстежують інформацію, щоб полегшити в'їзд нашим громадянам. Якщо говорити про людей, які їдуть на медичні операції, то вони входять до категорії, яким дозволяється в'їзд в Білорусь і не обмежується виїзд. Також Білорусь зменшила термін самоізоляції — з 10 до 7 днів, це стосується іноземців, які за твердженням МОЗ Білорусі підпадають під перелік країн, де найбільше поширення коронавірусу. Також потрібен негативний тест на коронавірус, що не стосується деяких категорій громадян. Тим, хто буде їхати до Білорусі, потрібно детально ознайомитися з правилами", — сказав він.

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Доповнимо, як повідомляє Держприкордонслужба України, пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь функціонують в штатному режимі. Українські прикордонники не спостерігають істотного зростання або зниження обсягу подорожніх як з боку України, так і з боку сусідів.

У Білорусі залишаються в силі карантинні обмеження. До основних нововведень, прийнятих відповідною постановою Ради міністрів РБ можна віднести зменшення терміну самоізоляції з 10 до 7 днів, звільнення від самоізоляції за наявності сертифіката про курс вакцинації та інші норми.