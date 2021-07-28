18:24, Сьогодні

Лікар назвав умову, коли не варто робити щеплення від COVID-19 Борис Донськой зазначив, що не завжди можна буде відрізнити реакцію на щеплення від прояву інфекційної хвороби

Не рекомендується робити щеплення вакциною від коронавірусу людині, яка хворіє системною інфекційною хворобою. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів лікар-імунолог Борис Донськой.

"При яскравому протіканні це дійсно не рекомендується, тому що будь-який активний хворобливий стан є несприятливим для щеплення. І не стільки через те, що щеплення не подіє, а тому, що ми не будемо розуміти: цей активний стан - температура, висипання - це звичайний прояв цього стану чи наслідок щеплення", - сказав лікар.

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Донськой підкреслив, що при вакцинації в разі хвороби неможливо буде визначити причину і наслідок реакції організму.

"Тому не рекомендовано, бо ми не зрозуміємо... Якщо у вас інфекційне захворювання, і у вас невелика температура, ви зробите щеплення, і вона у вас підскочить до 39 градусів - це ваша власна хвороба чи це побічна реакція на щеплення? Тому не рекомендується вакцинуватися в тому сенсі, що ми не можемо відстежити, де причина, а де наслідок", - додав Донськой.

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Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який, зокрема, звільняє виробників вакцин від відповідальності за негативні наслідки вакцинації. Максим Степанов, який на той момент був міністром охорони здоров'я, в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що цей закон дозволить пацієнтам у разі побічних ефектів апелювати безпосередньо до Кабінету міністрів.

Раніше голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів, що вакцини, які зараз є в Україні, можуть зупинити поширення штаму коронавірусу "Дельта".