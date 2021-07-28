16:02, Сьогодні

Колоти другу дозу від COVID-19 іншого виробника можна, але є нюанс – лікар "З точки зору імунології, в змішуваннях вакцин немає нічого кримінального і небезпечного", - заявив Донськой

В окремих випадках при другому щепленні можна замінювати вакцину від коронавірусної інфекції COVID-19, але є застереження.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів лікар-імунолог Борис Донськой.

«Дивлячись з якої точки зору ми це розглядаємо. Бюрократично-адміністративні інструкції не рекомендують змішувати, при можливості - не змішувати. Бо в інструкції написано: виробник рекомендує робити так. З точки зору імунології, в змішуваннях вакцин немає нічого кримінального і небезпечного, тому що в принципі навіть є ідеї, що різнобічна пам’ять про різні варіанти білка чи про суцільну частинку вірусу може розширити імунну пам’ять, і вона буде більш інформована про структуру вірусу», - зазначив лікар.

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«Це треба вивчати, при неможливості робити щеплення тією ж вакциною, треба робити іншою. Якщо у пацієнта є перестороги, тому що він першу дозу переніс не дуже добре, то теж потрібно було порекомендувати другу дозу іншого виробника. Головне, щоб він зробив другу», - додав Донськой.

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В Україні планують дозволити змішувати різні вакцини проти коронавірусу. Про це в інтерв'ю одному з видань повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він уточнив, що йдеться про можливість введення другої дози Pfizer після Moderna.

Це рішення прокоментувала ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24":

"Коктейль" ми робити не будемо, все буде за інструкцією. Станом на сьогодні в Україні залишається вакцинація другою дозою того ж препарату, що і перша. Оскільки у світі в різних країнах є різна кількість тих чи інших препаратів і є необхідність іноді, щоб прискорити вакцинацію, міксувати препарати. Були проведені дослідження, вони не стосувалися всіх вакцин, але певні дослідження вже проводили, і у них є доказова база".