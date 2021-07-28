У Чорнобилі "замінували" АЕС: з'явилися подробиці
Підрозділи поліції разом з СБУ перекрили всі КПП Чорнобильської зони
У поліцію 28 липня надійшло повідомлення про замінування Чорнобильської атомної електростанції та можливий вибух.
У Держагентстві з управління зоною відчуження повідомили, що отримали анонімний лист про мінування.
"Підрозділи поліції разом з підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємствам про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки. На цей час інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення, пріоритетним напрямком дій є безпека людей, які на цей момент знаходяться в зоні відчуження", - йдеться в повідомленні Держагентства в Facebook.
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Член громадської ради у Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив у Facebook, що перекриті всі КПП Чорнобильської зони на в'їзд.
"Сотні туристів вимушено чекають завершення заходів з безпеки. Більшість груп вже встигли заїхати в 30 км зону на момент повідомлення, але далі в центр зони до Прип'яті, Чорнобиля-2 та ЧАЕС потрапити вони не можуть", - пише він.
За словами Ємельяненка, зазвичай у такий спосіб "розважаються" сталкери. Він припустив, що це може бути напряму пов'язано з останніми змінами законодавства щодо криміналізації статті за нелегальне проникнення до зони відчуження. Також він нагадав, що свідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху є кримінальним злочином, що передбачає ув'язнення від 2 до 6 років.
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Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №4156, що передбачає посилення відповідальності за незаконне проникнення в Чорнобильську зону.
Депутати запропонували визнати кримінальним проступком проникнення в зону відчуження і зону безумовного відселення без законного дозволу або самовільне поселення в цій зоні, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон.
Раніше перший заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Андрій Пляцко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як планується відроджувати зону відчуження.