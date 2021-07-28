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У Чорнобилі "замінували" АЕС: з'явилися подробиці Підрозділи поліції разом з СБУ перекрили всі КПП Чорнобильської зони

У поліцію 28 липня надійшло повідомлення про замінування Чорнобильської атомної електростанції та можливий вибух.

У Держагентстві з управління зоною відчуження повідомили, що отримали анонімний лист про мінування.

"Підрозділи поліції разом з підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємствам про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки. На цей час інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення, пріоритетним напрямком дій є безпека людей, які на цей момент знаходяться в зоні відчуження", - йдеться в повідомленні Держагентства в Facebook.

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Член громадської ради у Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив у Facebook, що перекриті всі КПП Чорнобильської зони на в'їзд.

"Сотні туристів вимушено чекають завершення заходів з безпеки. Більшість груп вже встигли заїхати в 30 км зону на момент повідомлення, але далі в центр зони до Прип'яті, Чорнобиля-2 та ЧАЕС потрапити вони не можуть", - пише він.

За словами Ємельяненка, зазвичай у такий спосіб "розважаються" сталкери. Він припустив, що це може бути напряму пов'язано з останніми змінами законодавства щодо криміналізації статті за нелегальне проникнення до зони відчуження. Також він нагадав, що свідомо неправдиві повідомлення про підготовку вибуху є кримінальним злочином, що передбачає ув'язнення від 2 до 6 років.

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Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №4156, що передбачає посилення відповідальності за незаконне проникнення в Чорнобильську зону.

Депутати запропонували визнати кримінальним проступком проникнення в зону відчуження і зону безумовного відселення без законного дозволу або самовільне поселення в цій зоні, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон.

Раніше перший заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Андрій Пляцко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як планується відроджувати зону відчуження.

"Зона відчуження стане зоною відродження. Ми зараз працюємо над тим, щоб так було. Ми вважаємо, що людство повинно зробити висновки та винести урок з попередніх 35 років. Потрібно подивитися, як людство долало цю катастрофу, і рухатися вперед, застосовувати все, що ми напрацювали за 35 років, щоб Зона не була мертвою. Вона повинна жити", - заявив він.