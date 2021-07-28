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В Івано-Франківській області літак впав на житловий будинок: подробиці На місці події виявлено тіла чотирьох осіб

У селі Шепарівці Івано-Франківської області на житловий будинок впав спортивний літак. Подробиці події в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" озвучила керівник Управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

"Сьогодні близько 13:40 біля села Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок, у результаті чого будинок загорівся. На місці пожежі й падіння літака були виявлені тіла чотирьох людей", - розповіла голова обласної ДСНС.

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За словами Перцович, тіла загиблих ідентифікує поліція.

"О 13:58 пожежу було локалізовано, було залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки. Зараз причина падіння літака встановлюється, на місці працюють рятувальники. На місці також працюють співробітники поліції, ідентифікують тіла загиблих. Думаю, що будуть вживатися заходи щодо недопущення таких подій", - сказала Перцович.

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Нагадаємо, увечері 25 вересня 2020 року в Харківській області на 530-му кілометрі траси "Київ - Харків" впав військовий літак Ан-26 і відразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб. Двоє вижили, проте один з них пізніше помер у лікарні.

Колишній член тендерної колегії Антимонопольного комітету Агія Загребельська в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що Ан-26 незадовго перед трагедією проходив процедури щодо продовження терміну служби. "З огляду на те, що військовою частиною проводилася процедура закупівлі продовження терміну служби цього літака буквально нещодавно - процедура була оголошена 3 липня, а 27 липня був підписаний відповідний договір - це має важливе значення для перевірки саме цієї версії", - пояснила Загребельська.