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Нагороди не потребую — Гордон про інтерв'ю з Гіркіним Дмитро Гордон розповів подробиці спецоперації щодо допиту ексватажка бойовиків "ДНР"

Інтерв'ю з ексватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним — успішна спецоперація, заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Інтерв'ю з військовим злочинцем і терористом Ігорем Гіркіним було зроблено мною — це була спецоперація — у співдружності з Головним управлінням військової розвідки України та з Генеральною прокуратурою України. Спецоперація трималася в секреті, про неї знав президент, всі, кому належало знати. Мета - Гіркін давав декілька інтерв'ю до цього, але для того, щоб на процесі в Гаазі, який розглядає його як одного з обвинувачених у збитті "Боїнга", потрібно було підготувати відповіді Гіркіна на запитання, які б йому поставила Генеральна прокуратура. Ці запитання були сформульовані в Головному управлінні військової розвідки та Генпрокуратурі, і, що найголовніше, вони були запротокольовані. Тобто я отримав 57 запитань, які наші слідчі органи повинні були поставити Гіркіну. Але оскільки він не приходив на допити, ми вирішили, щоб він відповів на них у формі інтерв'ю. Ці запитання я озвучив, Гіркін на них відповів", — розповів він.

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Журналіст розповів, що було далі з матеріалами інтерв'ю.

"Далі Генпрокуратура зняла показання з комп'ютера, з якого ми здійснювали скайп-інтерв'ю, це був комп'ютер мого сина, він був теж допитаний, і я був допитаний. І повністю необрізане інтерв'ю було знято в присутності слідчих з носія і на флешці відправлено до Гааги за 10-14 днів до виходу інтерв'ю. І як результат — заява офіційних представників у Гаазі про те, що інтерв'ю Дмитра Гордона з Гіркіним додано до матеріалів справи щодо MH17. Я зробив свою справу як патріот країни, нагород не потребую. Крім усього іншого, це була журналістська удача, тому що мені вдалося показати звіриний оскал "русского мира", — сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Гордон оприлюднив відеозапис своєї розмови з Ігорем Гіркіним 18 травня. Інтерв'ю спричинило шквал громадського обурення. У соцмережах сперечалися про етичність і допустимість інтерв'ю з бойовиками, пізніше провели акцію протесту під офісом Гордона на Подолі в Києві. Партія "Європейська солідарність" вимагала від Служби безпеки України порушити справу проти Гордона за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму і підриву суверенітету.

Раніше Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що його інтерв'ю з ексватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним для Кремля було "як серпом по яйцях", оскільки стало доказом російської агресії проти України.