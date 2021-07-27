21:22, Вчора

Ставлення до Путіна кардинально змінилося — соціолог Олексій Антипович розповів, як українці сприймають Росію та її президента

Ставлення до президента Росії Володимира Путіна змінюється — так прокоментував результати опитування про те, чи вважають українці себе одним народом з росіянами, директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Стаття Путіна ("Про історичну єдність росіян і українців" — ред.) вийшла нещодавно, тому в динаміці це не виміряти. Але, з огляду на ті зміни, які ми бачимо, спостерігаючи за іншими питаннями, наприклад, ставлення до Росії, до Путіна, можна говорити про кардинальні зміни за останні 7 років. Ми бачимо, що ставлення до Путіна, який мало не очолював рейтинг довіри у 2012 році, — це просто обвал, 13%, якщо не помиляюся, позитивно ставляться до нього, абсолютна більшість українців ставиться негативно. Те ж саме щодо Росії. А в даному питанні ми бачимо, що все-таки існують професійні маніпуляції російської пропаганди щодо "одного народу", хоча навіть у самому формулюванні "українці та росіяни" — це вже два народи. Але те, що українці та росіяни жили в одному історичному просторі, вплинуло на те, що велика частина українців згодна з цією тезою. Найбільше з тезами Путіна згодні прихильники "Опоплатформи", партії Мураєва, партії Шарія, там абсолютна більшість. Показовим є те, що різниця між віковими групами фактично відсутня, і молодь, і старше покоління однаково ставляться до тез Путіна, немає різниці, жили ці люди в Радянському Союзі чи не жили", — сказав він.

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Експерт зазначив, що при опитуванні навмисно згадали російського президента.

"У своєму питанні ми як соціологи згадали Путіна, і питання звучало "нещодавно президент Росії Путін заявив, що..." — і пішло-поїхало. У цьому випадку ми говоримо про конкретну людину, це не наукове, не антропологічне, не історичне питання. Але якщо при цьому 41% визнає, що українці та росіяни або один народ, або належать до одного духовного простору, то це, напевно, питання до того, що є в наших знаннях, головах українців щодо минулого і сучасності", — сказав він.

Результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, зокрема, показали, що 55% опитаних не погодилися з нещодавньою заявою Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% з цим згодні. На сході, а також серед вірян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60%. Серед жителів західного регіону понад 70% не згодні з цим.

Нагадаємо, 12 липня Путін опублікував на сайті Кремля статтю "Про історичну єдність росіян і українців", яка викликала резонанс в Україні. Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору".