20:18, Сьогодні

Росія сама створює небезпеку — в ТКГ висловилися про рік перемир'я на Донбасі Тетяна Іванова розповіла, чи допомогло укладене рік тому перемир'я

Росія сама створює небезпеку на Донбасі, порушуючи всі домовленості — про це заявила в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" членкиня гуманітарної підгрупи ТКГ Тетяна Іванова.

"З огляду на статистику, яка була надана ТКГ, цей документ (угода про перемир'я, укладена рік тому — ред.) впливає, оскільки ми побачили, що у нас загиблих удвічі менше, і поранених більш ніж у два рази менше. Але, на жаль, не відбулося повного припинення вогню. Ми бачимо, що Російська Федерація в черговий раз не виконує ніяких домовленостей, загострення триває", — сказала вона.

Читайте також: Генерал про рік перемир'я на Донбасі: жертв стало менше, але залишається головне питання

За словами Іванової, в останні дні бойовики знову активізувалися.

"В останні дні загострення стало більше саме в зоні, де має відкритися КПВВ. І це очікувано, бо всі аргументи Росії щодо того, чому вони блокують відкриття КПВВ, закінчилися. Єдине, чим вони тепер можуть мотивувати невідкриття КПВВ, це небезпекою в цій зоні. Спочатку вони самі створюють цю небезпеку, порушуючи режим припинення, а потім посилаються на цю небезпеку, щоб мотивувати їхнє небажання відкривати КПВВ", — сказала вона.

Нагадаємо, з 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню, про який домовилися в Тристоронній контактній групі. Це перемир'я регулярно порушувалося — зокрема, проросійські бойовики порушили його в перший же день, двічі обстрілявши позиції українських військових.

За рік режиму припинення вогню на сході України загинули 45 українських військовослужбовців і 163 отримали поранення. Це вдвічі менше, ніж роком раніше.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що на російських державних каналах не говорять про перемир'я з Україною. "На федеральних каналах (у Росії - ред.) ніякого перемир'я немає, там як і раніше є ворог — українська армія, "яка вбиває росіян", — сказав він.