15:04, Сьогодні

На святкуванні Хрещення Русі в Києві дотримуються карантинних обмежень – Олег Надь "Захід проводиться на відкритій місцевості, це грає важливу роль", - сказав Надь

Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 вплинула на церковне життя, тому під час хресної ходи в Києві на честь 1033-ї річниці Хрещення України-Руси дотримуються карантинних заходів.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів викладач Київської духовної академії й семінарії Олег Надь.

«Вітаю всіх нас з цим величним святом. Дійсно, пандемія коронавірусу вплинула на всі сфери людського життя, так само вона вплинула і на церковне життя. На жаль, торік, зважаючи на всі проблеми з коронавірусом, не вдалося провести нашу щорічну хресну ходу і молебень на Володимирській гірці. Але цього року, зважаючи, що пандемія в Україні ще продовжується, священноначалля, духовенство закликали всіх вірян, які братимуть участь у цій ході, дотримуватися всіх заходів, які повинні бути під час пандемії – маски, антисептики», - зазначив викладач.

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Він також наголосив, що під час приїзду з інших регіонів України вірянам вимірювали температуру перед входом до автобусів.

«Крім того, всіх тих, хто почувається недобре чи має якісь симптоми, церква закликала утриматися від хресної ходи, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Тому всі карантинні заходи на сьогодні виконуються. Захід відбувається на відкритому просторі, це грає важливу роль, тому це момент, який згладжує ці аспекти. Але я бачив, що за маршрутом хресного ходу є спеціальні намети, де є вода й антисептики. В принципі й церква, і держава забезпечили максимально для такої ходи заходи для запобігання поширенню коронавірусу», - заявив Надь.

27-28 липня в Києві Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) проводить хресну ходу на честь 1033-ї річниці Хрещення Русі. В центрі Києва автомобільний рух частково перекритий, у місті затори з автотранспорту. 27 липня о 13:00 на Володимирській гірці пройшли урочисті богослужіння, після чого віряни пішли хресною ходою до Києво-Печерської лаври. 28 липня о 9:00 настоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій очолить урочисту літургію на площі перед Успенським собором Лаври.

В ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що в серпні в Україні буде спалах епідемії коронавірусу, як у Росії:

«Насправді хвиля (епідемії коронавірусу - ред.) у нас не припиняється. В Україні досі триває перша хвиля COVID-19, тільки з різними піками. І на сьогодні те, коли до нас прийде «Дельта»... точніше вже прийшов, тільки зараз будуть ще нарощуватися темпи. На жаль, охоплення вакцинопрофілактики, особливо груп ризику, у нас мізерно малий. Тому в Україні буде дуже схожа ситуація з Росією, якщо не гірша».