14:06, Сьогодні

Третє місце – це велике досягнення: експерт відповів критикам українських олімпійців "Держава має розуміти, що це не лише її престиж, але і загальна фізична культура в Україні", - сказав Загородній

Українці критикують вітчизняних спортсменів, які начебто здобувають недостатньо нагород на Олімпіаді-2020 в Токіо, не розуміючи, що бронзова медаль – це теж велике досягнення.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» сказав політтехнолог Тарас Загородній.

«Спортсмени, звичайно, повинні розуміти емоції людей, які їх підтримують, хочуть бачити їхні перемоги. Але в багатьох випадках люди не розуміють, що третє місце – бронзова медаль – це теж велике досягнення. Тому що сама підготовка до олімпійських змагань дуже важка, вона раз на чотири роки відбувається. Може бути так, що спортсмен з емоціям не впорався, можуть бути хвилювання. Люди, які критикують спортсменів, хай би самі згадали, скільки разів вони ходять до тренажерної зали і як вони там займаються, наскільки важко досягти бажаного результату», - заявив експерт.

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На жаль, наголосив він, в Україні залишається спортивний доробок ще радянських часів.

«Ми живемо на радянських запасах. Покоління тренерів, які виховувалися на радянській системі, ще зараз можуть продовжувати тренувати наших молодих спортсменів. Але радянський спадок вичерпується. Якщо держава не буде приділяти цьому увагу, у нас не буде ні тренерів, які будуть роз’їжджатися по закордонах, ні спортсменів, які теж відмовляються (виступати за Україну – ред.), бо є країни, які забезпечують грошову підтримку. Держава повинна розуміти, що це не лише її престиж, але і загальна фізична культура в нашій державі. Ми повинні дбати про це, а не розраховувати на «авось». Радянські запаси уже вичерпуються. Система підготовки тренерів, підтримка спортсменів, суспільна увага до цього має бути. Окрім держави, нема кому цим займатися», - зазначив Загородній.

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Олімпіада в Токіо мала відбутися 2020 року, проте через пандемію коронавірусу COVID-19 її проведення перенесли на рік. В назві ігор залишився 2020 рік з точки зору маркетингу. Перенесення ігор на непарний рік у зв'язку з надзвичайними обставинами відбулося вперше в історії.

Наразі Україна здобула три бронзові медалі: Дарина Білодід - дзюдо, Ігор Рейзлін - шпага, Олена Костевич і Олег Омельчук - стрільба з пневматичного пістолета.

Скільки медалей можуть отримати українські спортсмени, відповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" міністр спорту Вадим Гутцайт:

"Дуже складно зараз говорити, скільки буде медалей. Я розраховую на кожного спортсмена, тому що кожен всі свої сили віддав на те, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Практично всі спортсмени все б віддали, щоб вперше поїхати на Олімпійські ігри. Вони всі мріють виграти медалі, стояти на п'єдесталі, тому що Олімпійські ігри — це топові змагання в кар'єрі кожного спортсмена у світі. Я вважаю, що виграють всі спортсмени, і програють всі спортсмени теж, тому що немає вічних чемпіонів, вони всі теж програють. Всі наші спортсмени відчувають підтримку України, всі вони готові. Ми будемо щодня дивитися і вболівати за кожного спортсмена".