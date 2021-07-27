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Бореться з "системою" – новий колумніст "Великої деолігархізації" Артем Погорєлов Художник взявся ілюструвати підсумки тижня власними картинами, наповненими символічним змістом

Під час ефіру 24 липня інформаційно-аналітичної телепрограми "Велика деолігархізація", що виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24", ведучий Дмитро Белянський представив нового колумніста Артема Погорєлова. Він буде розповідати про підсумки реформ президента Володимира Зеленського особливим способом – шляхом ілюстрації підсумків тижня в картинках.

Перша картина вже готова і представлена в останньому випуску програми. Вона ілюструє підсумки попереднього тижня. Їй придумали навіть назву – "козак Ма Май".

Фото: Україна 24

Підсумки минулого тижня від Артема Погорєлова: козак з китайськими рисами обличчя – це переговори з Сі Цзіньпіном, гарбуз під деревом може означати відмову Заходу в домовленостях, кінь, прив'язаний до спису – зберігається військова напруженість, повний місяць на небі – тривожні звістки. Але кожен може придумати й іншу інтерпретацію.

"Я хочу представити нашим глядачам нового колумніста програми. Його звуть Артем Погорєлов. Він художник, і він щотижня створюватиме для нас роботи, картини, що відображають політичну реальність тижня", – сказав Белянський.

Погляд Артема на те, що відбувається в нашій країні, важливий тому, що 8,5 років зі своїх 34-х він боровся з раком, наслідками від найтяжчого лікування і пересадки кісткового мозку. На собі ця молода людина відчула всі наслідки реформ, які переживає Україна. Часто Артему доводилося буквально відвойовувати у системи право на життя.

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"Борюся з тим, що держава не може забезпечити гідне лікування. Борюся за пенсію в 2200 гривень, тому що щороку повинен доводити, що все ще не можу повноцінно працювати, а чиновники на мене дивляться так, ніби я лізу в їхню кишеню", – говорить Погорєлов.

Ведучий Дмитро Белянський зазначив, що наша країна постійно реформується, тільки не всім ці реформи приносять полегшення і не у всіх є достатньо часу, щоб дочекатися кращого життя.

"Багато років наша країна мріє про краще життя. Багато років вимовляються ті самі слова, звучать ті самі обіцянки, змінюються обличчя, але не змінюється Система. Несправедливість залишається несправедливістю. Ми продовжуємо вірити і ми продовжуємо чекати. Але не у всіх є для цього достатньо часу. Мало вимовляти правильні слова, необхідні дії, щоб справедливості дочекатися", – зазначив Белянський.

На сьогодні, за словами Артема Погорєлова, у нас немає держави, у нас є тільки система. "І цій системі плювати. Сьогодні можна розраховувати тільки на себе і своїх близьких. Але таких, як я, сотні тисяч. І що робити тим, у кого немає підтримки? Тим, хто не може чекати, поки система зміниться", – говорить Артем.

Нагадаємо, нещодавно до команди "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24", приєдналася ексречниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.