16:18, Вчора

Нове загострення на Донбасі може бути пов'язане з навчаннями Росії – військовий експерт Ігор Козій прокоментував обстріли позицій ЗСУ

Нове загострення конфлікту на Донбасі може бути пов'язане з підготовкою Росії до військових навчань "Захід-2021".

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів військовий експерт Ігор Козій.

"Що стосується військових дій, є такий термін - повсякденна діяльність військ, який включає в себе зокрема військові навчання. Є інші терміни, які називаються облаштування театру військових дій, в якому дуже велике значення мають маршрути висування, дороги, райони зосередження, райони розгортання військ, вогневі позиції, облаштування різного роду опорних пунктів і таке інше. Все це війська повинні постійно тестувати, проходити і впроваджувати", - розповів він.

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За словами експерта, "це свідчить, що повсякденна діяльність військ відбувається".

"Інша річ в тому, що ми чітко повинні те, що вони роблять з метою повсякденної своєї діяльності, не виходячи за кордони Російської Федерації на територію України, або не виходячи за рамки тих районів, де вони перебувають, відрізняти від того, що готуються вони до серйозного потужного сприяння тим навчанням, початок яких заплановано на 10 вересня ("Захід-2021" – ред.), і будуть впроваджуватись не тільки з метою навчання, але й з метою створення певних умов, завдяки яким можна окупувати ті чи інші території", - пояснив Козій.

Нагадаємо, 26 липня незаконні збройні формування на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій Збройних сил України із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. До Білорусі вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями та технікою.

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чи має Україна привід для побоювань.

"На сході вже є два корпуси, вони посилюються, вони проходять на полігонах навчання. Зараз у них "випуски", знаєте, як вони їх роблять і ставлять оцінки? Заводять на лінію зіткнення, якщо вбив або поранив нашого військового, то "відмінно". На сході у них танків більше, ніж у Британії та Франції разом узятих. На півдні, в Криму вони використовують всі події (затоплення після злив - ред.), щоб завести "на допомогу" збройні сили з бойовою технікою замість МНС. Потрібно серйозно готуватися", — сказав він.