18:31, 25 липня

Жахлива смерть дитини у Дніпрі після купання у фонтані: з'явились подробиці Лікарі боролися за життя дитини, але врятувати не змогли

У Дніпрі в одному зі скверів чотирирічний хлопчик загинув, впавши у фонтан.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", трагедія сталася, коли хлопчик гуляв у сквері з батьками. Коли ті відволіклися, малий виліз на бордюр фонтану, послизнувся і впав на металеві штирі конструкції водограю. Момент трагедії зафільмували камери відеоспостереження. Видно, як малий бавиться у воді, мати в той час знімає усе це на телефон. Раптом хлопчик перечіпляється і падає просто на один із розприскувачів.

З численними травмами дитину швидкою доправили до лікарні. Загрозою для життя стала рана промежини. Хірурги оперували дитину всю ніч. Далі вже в реанімації намагалися стабілізувати стан, проте вранці 25 липня зафіксували смерть.

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Нагадаємо, у Львівській області 2 червня школяр загинув під час екскурсії до карпатського водоспаду. 12-річний хлопець хотів зробити селфі, послизнувся і впав в урвище. Він зачепився за дерево і кілька хвилин провисів під натиском води. Учня кинувся рятувати вчитель, та нічим не зміг зарадити.

Трагедію також прокоментував речник управління ДСНС у Львівській області Ігор Курус:

"Дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала й опинилася під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з-під дерева, за яке вона зачепилась, мотузками витягли на берег та передали медикам. Медики констатували смерть".

За даними ДСНС на 24 липня, на водоймах України з початку року зафіксовано 859 випадків утоплення, з них 310 – тільки в липні. Серед потонулих у цьому місяці майже 40 дітей. У відомстві нарікають, що люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді рятувальники називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.