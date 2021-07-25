16:32, 25 липня

У Києві назвали кількість хімічно небезпечних об'єктів: є загроза для людей Люди, які мешкають у зоні можливого ураження, підпадають під небезпеку, попереджають рятувальники

У Києві функціонує близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів, люди, які проживають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів командир комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало, коментуючи аварію на "Рівнеазоті".

"У Києві функціонує приблизно 18 хімічно небезпечних об'єктів, на яких здебільшого використовується хлор і аміак. Також є декілька азотних підприємств. Люди, які мешкають у зоні можливого ураження, підпадають під небезпеку. Якщо ви почули сирену, ви маєте зачинитися у себе вдома, увімкнути радіо, телевізор. Можуть їздити спеціальні аварійні служби, такі, як наша, і проводити оповіщення. Якщо щось трапляється, одразу проводиться оповіщення населення. На заводі має функціонувати лабораторія. Якщо щось трапляється, на заводі існує система оповіщення, включаються сирени", - розповів Піхало.

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За словами рятувальника, кияни часто звертаються до них, коли відчувають якийсь хімічний запах.

"У нас багато таких викликів – сваряться сусіді і нашатирем обливають двері. Наша мобільна лабораторія приїжджає, проводить заміри на наявність хімічних речовин", - пояснив він.

Нагадаємо, підприємство "Рівнеазот" 20 липня повідомило про надзвичайну подію - розгерметизацію трубопроводу в цеху з виробництва азотної кислоти, в результаті якої стався викид нітрозних газів на території заводу.

У пресслужбі ДержНС України зазначили, що наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами, жертв і постраждалих немає.

"Цех працює в штатному режимі. Згідно з проведеними вимірами лабораторією підприємства, хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози населенню та навколишньому середовищу немає", - йдеться в повідомленні.

Після аварії на підприємстві "Рівнеазот" в Україні проведуть позапланову перевірку хімічно небезпечних об'єктів.