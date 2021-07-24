21:19, 24 липня

Як вибрати якісне взуття: експерт дав пораду Максим Несміянов пояснив, на що звертати увагу при покупці взуття

Як правильно вибирати взуття, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Ви бачите гарне взуття, ви встали, походили, все чудово. Але ви ж не протестували це взуття протягом дня. А якщо упродовж дня походите, то виявите цілу низку недоліків. Можу порадити споживачам — дивіться не дешевий сегмент взуття. За 100-200 грн... я проводив перевірки, на упаковках пишуть: імпортер у Москві. Все, що в Москві браковане, надсилається на український ринок і продається тут, он, у магазинах конфіскату", — розповів він.

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Експерт пояснив, на що потрібно звертати увагу при покупці.

"Я коли купую товар, завжди дивлюся, щоб мені видали справжній чек, щоб на коробці була інформація, коли це зроблено, хто виробник, за якими документами, скільки гарантія, з чого взуття. Якщо такої інформації немає, то я товар не беру. На жаль, у багатьох брендових магазинах взуття 2-3 тис. грн коштує, а це такий дешевий ширвжиток, як ніби він за 300 грн. Тобто не завжди ціна гарантує якість. Якщо на коробці немає інформації, яку я озвучив, якщо чек підроблений, якщо там немає суб'єкта господарської діяльності, адреси магазину. Якщо там вказаний просто ТРЦ якийсь, дають папірець — і йди, вам просто продають ширвжиток", — сказав він.

Раніше заступник начальника управління безпеки харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби в Києві Роман Матвійчук розповів, як поскаржитися на неякісні продукти в магазині. "Якщо ви заходите в магазин, ви бачите продавчиню, у якої брудний халат, вона сама, вибачте, має антисанітарний вигляд, то я б не радив у такому магазині купувати продукти. По-друге, має впадати в око порушення умов зберігання", — також розповів він.