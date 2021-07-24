16:57, 24 липня

За в'їзд до України з ОРДЛО через Росію не штрафуватимуть: Арестович прокоментував Олексій Арестович розповів, чим важливий закон про в'їзд з окупованих територій

З 24 липня мешканців ОРДЛО не штрафуватимуть за те, що вони в’їхали в Україну через територію Росії, за певних умов — про це повідомили в ООС. Рішення уряду прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Звісно, я підтримую. Більш того, я доклався до того, щоб воно було прийняте. Це важливо, тому що ті, хто знаходиться в ОРДЛО, — українські громадяни, за яких ми боремося. Швидко це не можна було змінити, тому що там низка підзаконних актів, які мали узгодити 8 міністерств і відомств. Зрештою ми цього досягли, воно прийняте на рівні закону, президент підписав, він набув чинності", — сказав він.

Читайте також: В ОРДЛО ставлять штучні перепони — "слуга народу" про відкриття КПВВ

Арестович наголосив, що проблема зникне, коли запрацюють пункти пропуску на лінії розмежування.

"Наші громадяни не мають сплачувати за те, що вони відвідують територію України. Хай в’їжджають на територію України з території України, хай навіть через Росію, якщо окупанти їх не пропускають. Закон не має зворотної сили. Якщо КПВВ запрацюють, просто зніметься сама проблема. Дія закону розповсюджується на ті випадки, коли перетин не через КПВВ", — сказав він.

Додамо, в ООС назвали умову, за якої мешканцям ОРДЛО вдасться уникнути покарання – вільний в’їзд через Росію їм дозволять лише в разі гуманітарних причин: карантин або блокування роботи КПВВ, необхідність купити ліки або пройти курс лікування у разі важкої хвороби, оформлення документів для дитини та інші причини. В інших випадках загрожуватиме штраф.

Раніше повідомлялося, що державна прикордонна служба звільнятиме від адміністративної відповідальності абітурієнтів з ОРДЛО, які з порушеннями в'їжджають на підконтрольну Україні територію для вступу до вищих навчальних закладів.