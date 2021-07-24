15:13, 24 липня

На Хрещатику в Києві сталася пожежа, подробиці У центрі столиці загорілося сміття у дворі житлового будинку

На столичному Хрещатику сталася пожежа, подробиці розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" пресофіцер головного управління ДСНС у Києві Олександр Макушенко.

"Можу всіх заспокоїти, що це горить лише сміття в контейнерах на площі 20 кв.м. Сміття горить у дворі житлового будинку. Це Хрещатик, 13, Печерський район. Там наразі працюють два відділення рятувальників. Вже пожежу локалізовано. Можливо, поки ми спілкуємося в ефірі, пожежу вже й ліквідовано. Диму немає. На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Поки причини невідомі, на місті будуть встановлювати слідчі органи, допитуватимуть свідків", — сказав він.

Читайте також: На "Рівнеазоті" стався витік газу з викидом у повітря - подробиці

Раніше повідомлялося, що у Бердянську двоє чоловіків загинули від удару струмом після сильної зливи. Під час негоди, яка вирувала в місті декілька годин, обірвалися дроти електромережі та впали у воду. За даними рятувальників, чоловіки проходили повз і отримали смертельний розряд.