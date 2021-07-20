10:47, 20 липня

В Україні почався п'ятий етап вакцинації: кому доступне щеплення У МОЗ розповіли, хто тепер може зробити щеплення

Усі охочі українці зможуть отримати щеплення від COVID-19 вже завтра, 21 липня. Про це офіційно заявили в Міністерстві охорони здоров'я — в країні зрештою стартує 5-й етап вакцинації, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Сьогодні медики роблять перші ін'єкції препаратом Moderna. За словами Віктора Ляшка, Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз з одного флакона.

"Міністерство охорони здоров'я оголошує відкриття п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня дорослі від 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть це зробити. Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, у центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, у якому працює понад 50 осіб", — сказав він.

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Додамо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 600 нових випадків коронавірусу. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Найбільше виявлених хворих уже традиційно в Києві та столичній області. 279 пацієнтів ушпиталили. Подолати хворобу не змогли 25 осіб. Одужали пів тисячі українців.

За останню добу, за даними МОЗ, вакцинували понад 80 тисяч осіб. Першу дозу отримали більше, ніж 50 тисяч людей. Завершили імунізацію другою дозою майже 31 тисяча українців.