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"Нафтогаз" прибріхує": експерт розповів, скільки повинен коштувати газ Тарас Загородній розповів, чому Україна не може укласти прямий контракт з Росією

Україна і так фактично купує газ у Росії, але прямий контракт нам невигідний, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Ми насправді купуємо російський газ, реверс у нас віртуальний, що називається. Це ж труба, вона не може одночасно і закачувати з Європи, і транзитувати. Ми купуємо той газ, який іде транзитом, тільки через "прокладки" Європи з націнкою приблизно в 50 доларів на тисячу кубометрів. Чому така ціна — це теж велике питання до "Нафтогазу" і "Трансгазу", тому що можна було укладати довгострокові контракти з європейськими трейдерами за обсягом, а це оптові закупівлі, та можна було знизити ціну на газ. Друге — російський газ є домінуючим. Росія, звичайно, хитрувато каже, мовляв, давайте вести переговори. Але, по-перше, будуть політичні вимоги, це вже зараз зрозуміло. І щодо Донбасу, і щодо Криму, і до чого завгодно. Потім, а які обсяги? Нам Росія даватиме приблизно 20 млрд на рік, і ми доплачуватимемо де-факто за це", — сказав він.

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Також експерт заявив, що українці повинні отримувати газ за меншою ціною, ніж зараз.

"Ми бачимо, що керівництво "Нафтогазу" нам прибріхує, м'яко кажучи. По-перше, вони провалили видобуток газу українського виробництва, програма відверто провалена. При тому, що вони розповідали, що давайте піднімемо ціни на газ, і тоді у нас будуть інвестиції. Нещодавно колишній німецький виконавчий директор "Нафтогазу" визнав, що собівартість українського газу — приблизно 1-1,5 гривні за 1 кубометр. Націнка 600%. А ще скаржаться, що не можуть продавати по 20. Це говорить про те, що потрібно проводити аудит, щоб розібратися, чому українцям продають газ за такою ціною. Якщо взяти навіть середню ціну імпорту та українського газу, то середня ціна може бути десь 4-4,5 тис. за тисячу кубометрів. За такими цінами, до речі, Німеччина отримує газ за прямим контрактом з Російською Федерацією, і те, що в Європі підіймаються ціни, — їм в принципі однаково", — сказав він.

Експерт додав, що Україні варто розвивати біогазову енергетику, тому що сировина у нас є — відходи від аграрного виробництва. Але в Україні цим ніхто не займається.

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Нагадаємо, з 26 листопада 2015 року Україна купує газ виключно на західному кордоні - через неузгодженість за ціною. І вже 2016-го російський ресурс вперше не використовували при підготовці до опалювального сезону. Термін дії контракту на поставку газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" закінчився наприкінці 2019 року, нового сторони не укладали.

Отже, майже 6 років Україна не імпортує "блакитне паливо" з Росії. На сайті Укртрансгазу навіть створили інтерактивний лічильник, який у режимі реального часу показує, скільки днів ми не купуємо газ у Москви.