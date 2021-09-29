13:17, Сьогодні

Ефект буде зворотним — економіст попередив владу про наслідки підвищення податків Андрій Новак заявив, що до бюджету може надійти менше грошей

Зростання податків ще більше зажене бізнес у тінь, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Андрій Новак.

"Ніколи збільшення податків не стимулює бізнес. Воно стимулює тільки одне — тінізацію. Ми можемо говорити, що це додатковий податок для олігархів, але повірте, що ефект буде зворотним. Буде просто тінізація. Тому якщо уряд розраховує, що він додав певний відсоток до податків і стільки ж більше отримає податкових надходжень - мушу його розчарувати", - сказав він.

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За словами експерта, до бюджету може надійти навіть менше коштів.

"Лінійно в економіці нічого не відбувається, що ви додали податок, і стільки ж додалося до бюджету. Такого не буває. Буде зворотний ефект, і може бути так, що бюджет отримає ще менше, ніж при нижчому податку. Державі потрібно стимулювати виробництво, а не просто оподаткувати й усе", — сказав він.

Нагадаємо, проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою в першому читанні 1 липня. Він підвищує деякі податкові ставки, зокрема акцизи й податки.

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував цей законопроєкт і назвав його антиукраїнським. "Я проти цього закону, тому що він вбиває робочі місця українців. Тому що цей закон про нові податки призведе до збільшення цін на продукти, на життя. Цей закон робить нашу економіку і наше виробництво неконкурентними. Нові податки або збільшення старих податків веде до одного - до втрати конкуренції, до втрати не тільки зовнішнього, але і внутрішнього ринку", - заявив він.