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В Україні дорожчають квартири радянських часів Попит на житло вторинного ринку більший, ніж на новобудови

Хрущовки в моді: квартири радянської доби з початку року подорожчали на 10%, повідомляється у програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24". Все через зростання попиту, кажуть в Асоціації фахівців з нерухомості.

Ціни зросли як у столиці, так і в регіонах. Найбільше — на Хмельниччині та Вінниччині. Там стара однокімнатна квартира коштує близько 25 тисяч доларів. Експерти кажуть, люди нині активно купують житло на вторинному ринку.

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На цьому можна підзаробити. Зокрема, у великих містах вигідно здавати в оренду. На відміну від новобудов, житло радянської доби має найбільший попит серед орендарів.

Раніше фахівець з нерухомості Михайло Артюхов розповів, що недобудови в Україні можуть бути закінчені. В Україні інспектуванням архітектури та забудови в населених пунктах займатиметься новий орган. Експерт сподівається, що нова структура допоможе прискорити реалізацію проєктів, які сьогодні завмерли у вигляді недобудов.

Також повідомлялося, що в Україні понад 30 тисяч будинків, які ось-ось стануть непридатними для проживання. Переважно це хрущовки, побудовані ще в середині минулого століття. Кабмін пропонує їх реконструювати цілими кварталами. Які зносити, а які ремонтувати — вирішуватиме місцева влада. Вони шукатимуть інвесторів і домовлятимуться з мешканцями.