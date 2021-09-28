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Експрем'єр заявив про загрозу для опалювального сезону: Україна не підготовлена Також Володимир Гройсман зазначив, що підвищення цін на газ було прогнозованим

Україна сьогодні не готова до початку опалювального сезону, запаси в підземних сховищах газу (ПСГ) менші, ніж були в попередні роки.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Щодо підготовки України до зими – по-перше, в нас газосховища тільки на 60% заповнені. В нас, якщо мені пам'ять не зраджує, 18,8 млрд кубометрів. Це майже на 1 млрд менше, ніж я передавав у серпні 2019 року", - сказав експрем'єр.

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Гройсман також зауважив, що ціни на газ зараз злетіли, "і це було абсолютно прогнозовано".

"Газ треба було купувати, коли він коштував у 4-5 разів дешевше. Це було влітку. Всі це розуміють, що до початку опалювального сезону має бути певна кількість українського газу, який належить "Нафтогазу", а не тільки приватним компаніям, які зберігають газ у сховищах. Для того щоб його можливо було підняти, коли йдуть пікові навантаження по холоду. Я вважаю, що сьогодні ми дуже не підготовлені до початку опалювального сезону через заготівлю газу", - підкреслив він.

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Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна накопичила достатні запаси газу на опалювальний сезон, попри зростання цін на блакитне паливо.

"Ми зараз наближаємось до рівня приблизно 19 млрд кубометрів газу в наших сховищах, можливо, буде навіть більше. Ми вже перевищили план, який нам встановив уряд, який сказав, що має бути 17 млрд до початку опалювального сезону. Дійсно, зараз ми імпортуємо газ за дуже високою ціною, але енергетична безпека країни для нас є пріоритетом і, попри високі ціни, імпортуємо газ в Україну", - сказав глава "Нафтогазу".

Як зазначив Вітренко, у 2016-2018 роках Україна починала опалювальний сезон приблизно з 16 млрд кубометрів у ПСГ.