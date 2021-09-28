16:44, Сьогодні

Росія може залишити Україну без транзиту газу: експерт запропонував три кроки у відповідь Україна повинна прораховувати ситуацію на 10 років вперед, зазначив Олександр Антонюк

Україна має готуватися до можливості повного припинення транзиту російського газу через свою територію.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Олександр Антонюк.

"Росія вже почала, наскільки я чув таку інформацію... різати труби зі своєї сторони таким чином, щоб обірвати зв'язок з нашою газотранспортною системою. Ми повинні виходити з тенденційної логіки, що нам систему треба перелаштовувати на реверс, тому що нам теж треба буде газ закуповувати. Хто знає, можливо, через Угорщину будемо добирати ті об'єми... Це перший момент", - зазначив політолог.

Другий момент, за словами експерта, полягає в тому, що "треба дивитися на 10 років наперед".

"Якщо ми розуміємо, що через 10 років буде в тренді і комерційно вигідний водень, то нам треба готуватися, ми повинні якимось чином бути на цьому ринку", - підкреслив він.

І третій аспект, на думку Антонюка, - таким чином модернізувати газотранспортну систему, щоб залучити представників США.