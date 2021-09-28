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"Запевняю, що тарифи на тепло не зміняться": міністр про опалювальний сезон Олексій Чернишов закликає українців не перейматись

В Україні стовпчики термометрів невблаганно знижуються, отже, скоро у квартирах включать опалення. Чи є ймовірність того, що в новому опалювальному сезоні тарифи через подорожчання природного газу у світі підвищаться, повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Хочу повідомити, що українці не мають переживати з цього приводу. Технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом, все штатно, вже підготовлено понад 90% всіх відповідних підприємств і мереж у цьому відношенні, все буде добре. Що стосується цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світи наразі. Але хочу запевнити, що тарифи для населення не мають підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, і мають залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому (сезоні опалення – ред.)", — повідомив міністр.

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На думку експертки з питань ЖКГ Христини Ненно, в Україні підвищення тарифів на комунальні послуги неминуче, у зв'язку з чим кількість запитів на отримання субсидій громадянами зростатиме. За її словами, наразі щодо субсидій в країні проблем немає. Крім того, експерт зазначила, що зміниться порядок надання субсидій особам, які протягом певного періоду продали одне житло, а натомість купили інше.