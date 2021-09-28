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Українці частіше звертатимуться за субсидіями через зростання тарифів - експерт "Громадяни, які продали житло і купили натомість інше, отримають право претендувати на субсидію"

В Україні підвищення тарифів на комунальні послуги неминуче, у зв'язку з чим кількість запитів на отримання субсидій громадянами зростатиме. Про це в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" повідомила експерт з питань ЖКГ Христина Ненно.

За її словами, наразі щодо субсидій в країні проблем немає. Крім того, Христина Ненно зазначила, що зміниться порядок надання субсидій особам, які протягом певного періоду продали одне житло, а натомість купили інше.

"Вже починають люди відчувати подорожчання тарифів. Якщо, наприклад, ми візьмемо електроенергію (оплату за е/е - ред.), з 1 жовтня у нас з'явився пільговий тариф для споживачів, які споживають до 250 кВт-год, 1 грн 44 коп. Але ми маємо різницю в тому, що темнішає раніше і на платіжках це здешевлення ніяк не відіб'ється. З приводу субсидії — дійсно, в автоматичному режимі перепризначили субсидії домогосподарствам, які не змінювали місце проживання, які не купували безліч валюти тощо, в цьому випадку проблем немає. Єдині проблеми, що виникли, це з особами, які, наприклад, поміняли житло протягом останнього періоду, 6 місяців, скажімо. Тобто людина проживала в одній квартирі, її продала і купила нову квартиру, у неї за фактом нічого не змінилося, це було її єдине житло. Ось таку категорію громадян внесли відповідно до змін, щоб вони могли так само мати право претендувати на субсидію. Це вже великий плюс", - сказала експерт.

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Христина Ненно звернула увагу на те, що кількість громадян, які звернуться за субсидіями, збільшуватиметься. За її словами, у зв'язку зі зростанням цін на комуналку, таке явище неминуче.

"Оскільки у нас зростання тарифів відбудеться, то більше людей буде подаватися на субсидії, й це неминучий варіант. Чи вистачить коштів, і чи будуть знову вносити зміни до держбюджету України - покаже час", - повідомила вона.

Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева відзначив скорочення одержувачів комунальних субсидій:

"Квітнева 420-та постанова КМУ скоротить кількість субсидіантів на мільйон домогосподарств — тільки шляхом скорочення так званих комісій з житлових субсидій. Друга дія — коли вони скорочують норми споживання, вони зменшують розмір субсидії для тих, хто залишається. Такими драконівськими заходами вони намагаються вкластися в бюджетні цифри, які вони закладають у бюджет-2022".

Крім того, нагадаємо, що в Україні наближається старт опалювального сезону. Про те, чи не очікуються проблеми з подачею тепла в країні, повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" енергетичний експерт Володимир Омельченко. Він зазначив, що український уряд має співпрацювати з енергетичними компаніями. За його словами, не тільки в Україні питання опалення взимку є актуальним.

"Я думаю, якщо уряд працюватиме ефективно з компанією НАК "Нафтогаз Україна", з енергетичними компаніями, то особливо великих проблем, можливо, і не буде. Але дійсно високі ціни на газ, які не тільки турбують українців і український уряд, а й італійський уряд, і британський уряд, де вже вживають надзвичайних заходів, щоб пройти нормально опалювальний сезон. Тому я думаю, без підтримки Уряду компаніям важко буде реалізувати позитивний сценарій на опалювальний сезон", - сказав Володимир Омельченко.